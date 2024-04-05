Survivor’da kimsenin beklemediği ayrılık. Düellodan şoke eden sonuç çıktı

Survivor’da kimsenin beklemediği ayrılık. Düellodan şoke eden sonuç çıktı
Kaynak: Haber Merkezi
Survivor’da beklenen düello gerçekleşti. Düelloda kimsenin beklemediği isim elenirken oyunlar sırasında ortaya çıkan skor herkesi şoke etti.
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Survivor’da kimsenin beklemediği ayrılık. Düellodan şoke eden sonuç çıktı 1

Survivor All Star’da herkesin beklediği düello gerçekleşti. Erkek yarışmacıların yarıştığı eleme gecesinde Özgür, Sercan, Hakan ve Poyraz adada kalmak için mücadele etti.

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Survivor’da kimsenin beklemediği ayrılık. Düellodan şoke eden sonuç çıktı 2

Özgür ile Hakan’ın yarıştığı ilk tur düelloda daha iyi istatistiklere sahip olan Özgür, oyun sonundaki atışları seçen taraf oldu. Özgür, halka atışını ve kum torbasıyla sembol devirme atışını seçti.

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Survivor’da kimsenin beklemediği ayrılık. Düellodan şoke eden sonuç çıktı 3

Özgü ile Hakan arasındaki düelloyu 5-3’lük skorla kazanan taraf Özgür oldu ve yarışmada kalmayı garantiledi.

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Survivor’da kimsenin beklemediği ayrılık. Düellodan şoke eden sonuç çıktı 4

KİMSENİN BEKLEMEDİĞİ SKOR ÇIKTI

Bir diğer ilk tur mücadelesi ise herkesin beklediği düello oldu. Poyraz ile Sercan arasındaki yarışta atışları seçen taraf Poyraz oldu. Poyraz, basket atışı ve kum torbasıyla sembol devirme atışını seçti. Merakla beklenen düelloda kazanan taraf 5-0’lık flaş skorla Sercan oldu ve yarışmada kalmayı garantiledi.

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Survivor’da kimsenin beklemediği ayrılık. Düellodan şoke eden sonuç çıktı 5

SURVİVOR ALL STAR’DA ELENEN KİM OLDU?

Survivor All Star 2024’te elenen ismi belirleyecek düello Poyraz ve Hakan arasında gerçekleşti. Atışları seçen taraf olan Poyraz, çubukla top devirme ve kum torbasıyla sembol devirme atışlarını seçti. Düelloyu kazanan taraf 5-3’lük skorla Hakan olurken Poyraz Survivor adasına veda etti.

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Survivor’da kimsenin beklemediği ayrılık. Düellodan şoke eden sonuç çıktı 6

“SERCAN BENİ DARMADUMAN ETTİ”

Yarışmadan elenen Poyraz, yaptığı son konuşmada Sercan’ın kendisini darmaduman ettiğini söyledi. Poyraz, potaya girmesini kendi istediğini ve arkadaşlarına bu konuda ısrar ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

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Survivor’da kimsenin beklemediği ayrılık. Düellodan şoke eden sonuç çıktı 7

"Ne diyeceğim hakkında hiçbir fikrim yok, beynim yanmış durumda. Algılayamıyorum, idrak edemiyorum şuan olup bitenleri. Hakan'ı çok tebrik ediyorum, Sercan keza. Sercan bir kere beni darmaduman etti sorumlusu Sercan. Zaten iyi değildim mental olarak kötü bir dönemden geçiyordum. Toparlamaya çalışıyordum kendimi, kafamı tekrar buraya odaklamaya çalışıyordum. En son çare olarak da o yüzden arkadaşlarıma bunun ısrarını yaptım. Kendimi iyi hissetmeye başlamıştım böyle bir hırslanmaya gerçek Survivor'u bu düelloyu tatmaya ihtiyacım vardı. Kendime de çok güveniyordum açıkçası."

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Survivor’da kimsenin beklemediği ayrılık. Düellodan şoke eden sonuç çıktı 8

"Sercan ile iddialaşmalarımız, meydan okumalarımız kendime olan güvenim tamdı ve yeneceğime de inanıyordum ama olmadı büyük konuştum, büyük patladım, büyük pakete ben girdim bu sefer. Yolumun daha uzun olduğunu düşünüyordum açıkçası, hedeflerim büyüktü. Sonuna kadar gideceğime de inancım tamdı ve bu çöküntüden bir şekilde çıkacağıma da inanıyordum. Olmadı yapamadım başarısız oldum. Özellikle ailemden dostlarımdan, takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Ben zorladım onları yazmalarını. Ama bu onlar için de kötü oldu. Teşekkür ederim her şey için sağ olun."

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