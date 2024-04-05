Survivor’da kimsenin beklemediği ayrılık. Düellodan şoke eden sonuç çıktı

"Sercan ile iddialaşmalarımız, meydan okumalarımız kendime olan güvenim tamdı ve yeneceğime de inanıyordum ama olmadı büyük konuştum, büyük patladım, büyük pakete ben girdim bu sefer. Yolumun daha uzun olduğunu düşünüyordum açıkçası, hedeflerim büyüktü. Sonuna kadar gideceğime de inancım tamdı ve bu çöküntüden bir şekilde çıkacağıma da inanıyordum. Olmadı yapamadım başarısız oldum. Özellikle ailemden dostlarımdan, takım arkadaşlarımdan özür diliyorum. Ben zorladım onları yazmalarını. Ama bu onlar için de kötü oldu. Teşekkür ederim her şey için sağ olun."