Survivor'da yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Acun Ilıcalı çıldırdı, görülmemiş cezayı açıkladı

Survivor All Star'da dün akşam oyun alanında sinirler gerildi. Survivor All Star'da yaşanan kavga programa damgasını vurdu. Yunus Emre ile Ogeday yumruk yumruğa kavga etti.

Yaman oyunda çıkış hatası yapınca kırmızı takım itiraz ederken; Ogeday, "Yunus Emre senlik bir şey yok" deyince, Yunus Emre de hakaret etti ve ortalık karıştı. Yarışmacılar, ikiliyi ayıramayınca yapım ekibi de araya girdi.

Oyunu 12-9 mavi takım kazanırken; Acun Ilıcalı ada konseyinde kavganın taraflarından olayı dinledi.

"SEN KÖTÜ SÖZ SÖYLEMEYİ KENDİNE ALIŞKANLIK EDİNMİŞSİN"

Ilıcalı, Yunus Emre'ye, "Senlik bir şey yok deyince sen hakaret ediyorsun. Çünkü zaten hakaret etmek istiyorsun. Bence sen kötü söz söylemeyi kendine alışkanlık edinmişsin. Sen olayın içindeki problemsin. Problemi çıkartan sensin. Normal medeni bir şekilde tartışamıyorsun. Bu kadar cezayı yiyip uslanmamak neden olur sence? Konseye gelip hala burada posta koyuyorsun. Burada herkes düzgün duruyor, sen duramıyorsun. Benim Survivor'daki konseylerimin yarısı senle konuşmakla geçti. Şu an da bile tavırlarına bak zaten durum onu gösteriyor. Sen olay çıkarmaya gelmişsin. Olayı çıkardın, tutmak isteyen adama bile sataşıyorsun" dedi.

YUNUS EMRE'NİN CEZASI AÇIKLANDI

Ardından Yunus Emre'nin cezasını açıklayan Ilıcalı, 8 oyunda oynamayacağını, 8 tane de ödül cezası aldığını ifade etti.