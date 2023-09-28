Süryani Kızlar Mektebi kültür ve sanat evine dönüştürüldü

Diyarbakır'daki "Süryani Kızlar Mektebi" restorasyonla kültür ve sanat evine dönüştürüldü.

KAYNAK: AA
Süryani Kızlar Mektebi kültür ve sanat evine dönüştürüldü

Merkez Sur ilçesi Lalebey Mahallesi'nde bulunan ve geçmişte Süryani Kızlar Mektebi olarak kullanılan Meryem Ana Kilisesi'ne ait tarihi yapı, DİTAV Diyarbakır Şubesi tarafından 2 yıl önce başlatılan çalışma kapsamında restore edildi.

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Diyarbakır Kültür ve Sanat Evi olarak hizmet verecek yapının tanıtımı için düzenlenen programda konuşan DİTAV Diyarbakır Şube Başkanı Erhan Akalınlar, bir yapıyı ayağa kaldırmanın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

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Bu tür evlerin restorasyonunun sivil toplum örgütleri tarafından yapılmasını arzu ettiklerini ifade eden Akalınlar, "Bu bizim tarihimizdir. Bundan sonra bu şekilde yapılacak yapıtların içerisinde olmayı hep düşüneceğiz. Öncü olmasak bile yardımcı olacağız." dedi.

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Vakıf olarak gelirlerinin olmadığını dile getiren Akalınlar, şu ana kadar yapıya 3 milyon lira harcama yaptıklarını aktardı. Akalınlar, "Bunun tamamı nakdi ve ayni bağışlarla oldu. Diyarbakır için yaptık ve başardık." diye konuştu.

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DİTAV Diyarbakır Şube Başkan Yardımcısı Şeyhmus Diken de tarihi yapının, bağlı bulunduğu 1600 yıllık Meryem Ana Kilisesi ile neredeyse yaşıt olduğunu belirterek ancak kendilerinin yapının yaklaşık 300 yıllık geçmişine dair bilgi sahibi olabildiklerini kaydetti.

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Diken, "Son 30 yıl harap bir mekan olarak kalmıştı. Yapı kötü bir durumdaydı. Süryani cemaati ile yapmış olduğumuz bir protokolle mülkiyeti kendilerinde kalmak kaydıyla kullanım hakkı DİTAV'da olmak üzere 20 yıllık bir sözleşme yaptık. Topladığımız bağışlarla bir bölümünü restore ederek kalan büyük bölümünü de adeta yeniden yaparak şu anki haline getirdik. Burası kültür ve sanat mekanı olarak kullanılacak. Burası ticari alan olarak kullanılmayacak. Tümüyle projeler üzerinden yürüyen bir mekan olarak işlevlendirilecek." ifadelerini kullandı.

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