Süt dişleri neden çok önemli

Türk Ortodonti Derneği Başkanı Prof. Dr. Müge Aksu, AA muhabirine açıklamalarda bulundu ve ağız ve diş bakımı konusunda toplumsal farkındalığı artırmaya yönelik çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Ağız ve diş bakımının çok küçük yaşlardan itibaren başlayarak ömür boyu sürmesi gerektiğinin altını çizen Aksu, "Bebeklerin ilk dişi 6'ncı aydan itibaren çıkar ve 3 yaşına kadar bu böyle sürer. Ağızda süt dişlerinin olması bizim onlara özen göstermeyeceğimiz anlamına gelmez. Aksine çok daha iyi bir bakım gösterilmesi gerekir. Bu daimi dişlerin sağlıklı bir şekilde oluşması açısından çok önemli." diye konuştu.

Prof. Aksu, ailelerin diş fırçalama alışkanlığını kazandırmak için çocuklarına küçük yaşlardan itibaren örnek olması gerektiğine vurgu yapan Aksu, "Öğrencilerin okula gidememe nedenleri arasında farklı hastalıkların yanında diş enfeksiyonları da ilk sıralarda yer alır. Diş enfeksiyonunun tedavisi çok önemli ama esas olan hiç oluşmaması. Eğer çocuk diş fırçalamayı çok iyi biliyor ve bu alışkanlığı kazandıysa diş enfeksiyonu riski de tamamen kalkmış olur." şeklinde konuştu.

"ÇÜRÜK DİŞ VÜCUT SAĞLIĞIIN ETKİLER "

Erken çocukluk döneminden itibaren düzenli diş kontrolüne gidilmesinin öneminini vurgulayan Prof. Aksu, şunları söyledi:

"Ağızda oluşan enfeksiyonlar, çürükler, diş eti hastalıkları genel vücut sağlığını da olumsuz etkiler. Mikropların ilk giriş noktalarından biri ağız, çürükler de bakterilerin oluşturduğu bir hastalıktır. Dolayısıyla diş enfeksiyonlarının vücut sistemine yayılması söz konusu olabiliyor. Çocukluk ve yetişkinlik çağında diş ve diş eti hastalığının vücut sağlığı açısından olumsuz yönleri olabilir. Bu nedenle kesinlikle önüne geçilmeli, tedavi edilmelidir"

Prof. Dr. Aksu, toplumda ortodontik tedavi ihtiyacının yüksek olduğunu da hatırlatarak, "Eğer bir çocuğun süt dişlerinde çürük varsa ve bu nedenle süt dişi kaybedilmişse potansiyel ortodontik tedavi hastası olur. Yetişkinler açısından da uluslararası verilere göre, ortodontik tedaviye gelen her 4 kişiden 1'ini yetişkinler oluşturur." dedi.