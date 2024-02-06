Süt helvası nasıl yapılır? Süt helvası tarifi için malzemeler neler?

Kaynak: Haber Merkezi
Süt helvası nasıl yapılır? Süt helvası tarifi için malzemeler neler?
İçerisindeki süt ve irmik lezzetiyle dikkat çeken süt helvası hem misafir sofralarını süsleyen bir alternatif hem de tatlı severlerin sıklıkla tükettiği irmikli bir tatlı. Peki, süt helvası nasıl yapılır? Süt helvası tarifi için malzemeler neler?

Süt lezzeti ve ceviz içiyle zenginleşen tarifiyle süt helvası sevilerek tüketilen tatlılardan. İrmik ve sütün temel malzeme olduğu süt helvası tarifini sizler için derledik. Peki, süt helvası nasıl yapılır? Süt helvası tarifi için malzemeler neler?

İşte süt helvası tarifi…

SÜT HELVASI TARİFİ

Malzemeler:

- 1 su bardağı irmik

- 1 su bardağı süt

- 1 su bardağı su

- 1 su bardağı şeker

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- Yarım su bardağı dövülmüş ceviz içi veya fındık içi

- Yarım çay bardağı çekilmiş hindistancevizi (isteğe bağlı)

- Yarım çay bardağı süt (sos için)

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SÜT HELVASI NASIL YAPILIR?

İlk olarak irmiği kısık ateşte, sürekli karıştırarak pembeleşene kadar kavurun. Daha sonra sıvı yağı ekleyip kavurmaya devam edin. Sıcak suyu ekleyin ve karıştırarak kaynamasını bekleyin. Kaynadıktan sonra sütü ekleyip karıştırın.

Şekeri de ilave edip, karışımı kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kıvam alana kadar pişirilen helvayı ocaktan alın. Dövülmüş ceviz içi veya fındık içini ekleyip karıştırın.

Helvayı bir kaba alın ve üzerini düzeltin.

Bir sos tavasında yarım çay bardağı sütü ısıtın. Isınan sütü helvanın üzerine gezdirin.

Hindistancevizi serpiştirerek servis yapabilirsiniz.

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