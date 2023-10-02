Süt mide ağrısına iyi gelmez mi

1980’lerde bazı doktorlar ülser hastaları için sütü tavsiye etmişler. Sebebi ise içindeki azda olsa asidin, mide asitlerinin yangınını söndürdüğü için, mide ağrılarına da çözüm olduğu düşünülüyordu. Fakat sütteki bu asit geçici bir tampon görevi görüyor ve mide asitlerinin oluşumunu sağladığından tekrar ağrı başlıyordu.

1976’da ise bu görüşü destekleyen başka bir deney yapılmıştı. Deneye katılan kişilerde Boş mideye direk hortumla mideye süt verilerek açlık hissi ortadan kaldırıldı. Mide asitleri ölçülmeye başlandı. 3 saat boyunca mide asitlerinin artış sağladığı alenen belirlendi.

Alınan sütün yağ oranlarından olabileceği düşünüldü. Test 3 aşamada devam edildi. Yağsız, Az yağlı ve Tam yağlı süt içilerek ayrı ayrı veriler alınacaktı. Şaşırtıcı sonuç çıktı. Sütteki yağ oranı mide asitlerinin artışlarında bir faktör değildi.

Kalsiyumu az olan süt, daha az asit ürettiği görüldü. Fakat bir ayrıcalık vardı. Midenin yan komşusu Oniki parmak bağırsak ülseri olup da, daha bunun farkında olmayan kişilerde daha çok asit üretilmişti.

Kazein, sütün midedeki asidi yatıştırmasına engel olan bir protein. Çünkü Kazein hem gastrin hormonunu hemde mide çevresindeki zarları uyardığı ve daha çok asit üretimine teşvik ettiği düşünülüyor.

1980’lerde Doktorların Ülser hastalarına önerdiği süt bu yüzden dolayı artık tavsiye edilmiyor. Bunla ilgili bir kanıt ise 1986 yılında ilk defa gözle görülmüş. Ülser hastaları 2 gruba ayrılmış Birinci gruba günde 2 litre süt, diğerlerine süt olmayan hasta beslenmesi verilmiş. Bir ay sonra endoskopi yapılmış. Süt içmeyen grupta ülser iyileşirken, diğerlerin de ise ilerleme bile gözükmemiş.

Ülser hastalığı gibi mide rahatsızlığı olmayan kişiler süt kullanmasında bir problem çıkmıyor. İyi bir kalsiyum ve protein kaynağı olarak kullanılabilir.Ama ne kadar?

Bunu merak eden ise Norveç’li uzmanlar. Günde 1 litreden fazla süt içen, 21 bin yetişkinin 7 yıllık verilerini incelediklerinde, 328’inde ülser hastalığı görülmüş. 750 ml’den fazla içenlerin bu hastalığa yatkın olduğu görülmüş.

Süt iyi bir kalsiyum kaynağıdır. Mide rahatsızlığı olmayan kişilere Sağlık Bakanlığı günde 1 bardak süt içmeyi destekliyor.

Süt mide ağrıları için yada mide yanmaları için bir çözüm yolu değil. Yarım saat sizi geçici rahatlık verir fakat arkasından mide asitleri tekrar oluşmaya başlar.

Eğer mide ağrılarınız var ise bunun tek çözüm yolu Uzman Doktorlardır. Çünkü bu ağrıların sebebi mide yada oniki parmak bağırsağındaki ciddi bir hastalık olabilir.



