Süt otu kronik öksürüğe böyle iyi geliyor

İnsanların korkulu rüyası olan öksürüğe iyi gelen süt otunun faydaları dikkat çekti.

Süt otu kronik öksürüğe böyle iyi geliyor

Editör: Beyza Damgacıoğlu

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Süt otunun faydaları dikkat çekti.

ÖKSÜRÜĞE NASIL İYİ GELİYOR?

Süt otu; Balgam söktürerek ve göğsü yumuşatarak öksürüğe iyi geliyor.

ÖKSÜRÜK NEDİR?

Öksürük, boğaz bölgesinin mukus veya yabancı irritan maddelerden arındırılması adına oluşturulan doğal bir refleks hareketidir.

ÖKSÜRÜK ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

-Yaş öksürük

Prodüktif öksürük olarak da isimlendirilen yaş öksürük, bu refleks sırasında mukus çıkışı ile karakterizedir. Grip ve nezle gibi sık görülen hastalıklar yaş öksürüğe neden olabilir.

-Kuru öksürük

Mukus içermeyen öksürük türü, kuru öksürük olarak isimlendirilir. Boğazın gerisinde rahatsız edici bir his ile birlikte tetiklenen bu öksürük formu, oldukça rahatsız edici ataklar şeklinde seyredebilir.

NASIL KULLANILIR?

Kullanılacağı zaman kuru kökler parçalanarak suyla kaynatılır. Tesirli madde saponindir. Bundan başka şahmi yağ ve golterin isimli madde vardır.

Haşlaması soğuk algınlığında, nezlede her iki saatte bir çorba kaşığı içilir.

ZARARI VAR MI?

Yüksek dozda kullanılacak olursa kusturur.

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