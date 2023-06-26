Süt otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Süt otunun faydaları dikkat çekti.

SÜT OTU NEDİR?

Sütotugiller familyasından; bir veya çok yıllık, odusu veya otsu bir bitkidir. Çiçekleri kırmızı, beyaz veya mavidir. Yurdumuzda polygala supina ve polygala anatolica denilen türleri vardır. Kökü kullanılır. Kokusu bulantı vericidir.

SÜT OTUNUN FAYDALARI

- Bronşitte faydalıdır.

-Balgam söktürür. Göğsü yumuşatır. Öksürüğe iyi gelir.

-İdrarı çoğaltır. Anne sütünü çoğaltır.

- Soğuk algınlığı ve nezleye iyi geliyor.

NASIL KULLANILIR?

Kullanılacağı zaman kuru kökler parçalanarak suyla kaynatılır. Tesirli madde saponindir. Bundan başka şahmi yağ ve golterin isimli madde vardır.

Haşlaması soğuk algınlığında, nezlede her iki saatte bir çorba kaşığı içilir.

ZARARI VAR MI?

Yüksek dozda kullanılacak olursa kusturur.