Sütü bozuklar. Süte çamaşır suyu katan bu yerlere dikkat

Editör: Beyza Damgacıoğlu

Uzmanlar, sütün en temiz formuna ulaşmak için mutlaka kaynatılması gerektiğini açıkladı.

Süt ürünleri piyasasındaki akıl almaz hilelere değinen araştırmacılar, bazı firmaların süte kasten çamaşır suyu kattığını duyurdu.

SOKAK SÜTÜ VEYA ÇİĞ SÜT SATANLARA DİKKAT!

Sokak sütü veya çiğ süt satanlar, sütün bozulmasını engellemek amacıyla süte çamaşır suyu veya hidrojen peroksit gibi tehlikeli maddeler ekleyebildikleri vurgulandı.

Kalsiyum açısından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan süt, kemik gelişimine sağladığı faydaların yanı sıra birçok tatlının da vazgeçilmez malzemelerinden biri olduğu bildirildi. Ancak buzdolabımızdan eksik etmediğimiz süte yapılan hileler, insan sağlığını büyük ölçüde tehdit ediyor. Bu nedenle güvenilir firmalardan alışveriş yapmak oldukça önem arz ediyor.

Bağışıklığı güçlendiren en sağlıklı içecekler arasında yer alan süt, antibiyotiksiz ve hastalık yapan mikroplardan arınmış haliyle tüketildiğinde birçok derde deva olduğunun altı çizildi.

BİTKİSEL YAĞLAR DA EKLENİYOR!

Üstelik sütteki tek hile bu değil. Sütün yağı çekiliyor ve içine bitkisel yağ ekleniyor. Bu noktada, kaliteli üretim koşullarının uygulandığı sütü tüketmek büyük önem taşıdığının altı çizildi.

SÜTÜN FAYDALARI NELERDİR?

Süt içerdiği mineral, vitamin, protein, iyot, kalsiyum ile çocukların sağlıklı büyüme ve gelişmesine önemli ölçüde katkıda bulunur. Kemik gelişimi için kalsiyumun dışında yağ, karbonhidrat ve protein gibi besin öğeleri ile fosfor, magnezyum, flor, bakır ve çinko gibi besin öğeleri sütün içerisinde yeterli miktarda var. Ayrıca sütün yeterli alımı, ilerleyen yaşlarda kemik yoğunluğunun azalması ile ortaya çıkan kemik erimesi riskini azaltıyor. Aynı zamanda süt alımı iyi olan çocuklarda diş çürükleri daha az görülüyor.

Süt tüketimi, ileri yaşlarda ortaya çıkabilen hipertansiyon hastalığı riski için de önem taşıyor. Kalsiyum, magnezyum ve fosforun az tüketimi ile kan basıncı artışı arasında ilişkili olduğu saptandı. Yeterli miktarda süt içerek kan basıncının düzenlenmesine de katkıda bulunabiliriz.

SÜT KANSERE KARŞI KORUR MU?

Süt alımı ile bazı kanser türlerinde kesin olarak saptanmamış olsa da özellikle kalın barsak ve prostat kanserleri riskinde azalma görüldüğü bildiriliyor. Ayrıca süt ile beslenen çocuklarda kalsiyumun yağ yakıcı özelliği nedeni ile kilo kontrolü daha iyi sağlanmış ve obezite sıklığında azalma saptanmıştır.