Bu diyeti yapıyorsanız sağlığınıza dikkat edin

Zayıflama diyetlerinin kilo verme fazlalığına bağlı olarak uzun süre uygulanacağı ve hedef kiloya gelinceye kadar bir az yeme davranışı devamlılığının tedavinin temeli olacağı düşünüldüğünde sağlıksız diyetlerin zayıflamadan çok ciddi hastalıklara neden olabileceği gerçeği unutulmamalı.

Gün içinde öğünlerde planlanan zayıflama diyetinde mutlaka süt ve süt ürünleri, sağlıklı hayvansal protein içeren besinler (kırmızı ya da beyaz etler, yumurta), taze sebze ve meyveler, rafine olmayan tahıllar, baklagiller, kuru yemişler, tam yağlı süt ürünleri ve sağlıklı yağlardan mutlaka yeterli miktarlarda bulunması gerekiyor.

Uzun süren sağlıksız diyet uygulamalarında süre ve kalori kısıtlaması şiddetine bağlı olarak görülen sorunlar şöyle:

KALP ATIM HIZI ARTABİLİYOR



Zayıflayayım derken yeterli besin almamaya bağlı olarak önemli EKG bulguları ile karşılaşılabilmektedir. Kalp atım hızında artış veya aritmi görülebilen ciddi klinik bulgular olarak karşımıza çıkıyor.

ELEKTROLİT BOZUKLUĞU



Bu birçok doğru diyet uygulamayan obez bireylerde görülen ilk klinik tablo. Serumda kalsiyum, magnezyum ve fosfor azalması, sodyumun artması gözleniyor Bu durum susuzluk hissinin azalması, vücutta ödem, kardiyolojik sorunlar, böbrek fonksiyonlarında bozulmaya kadar giden tabloların oluşmasını tetikleyebiliyor.

ADETTEN KESİLMELERİNE YOL AÇIYOR



Sağlıksız zayıflama diyetleri ile şiddetli kilo kaybı kilolu kadınlarda mensturel sorunların ortaya çıkmasına neden oluyor.



MİNERALLER EKSİLİYOR



Erkeklerde 1500, kadınlarda 1200 kaloriden daha az kalorili zayıflama diyetleri ile birçok vitamin ve minerallerin yetersizliği de kolayca kendini gösterebiliyor. Bu saçlarda dökülme, tırnaklarda kuruma ve şekil bozuklukları, deride kuruma, yorgunluk, isteksizlik, motivasyon kaybı, konsantrasyonda bozulma ve uyku düzeninde bozulma olarak karşımıza dikiliyor.



ŞEKERLİ BESİNLERE DUYARLILIK BAŞLIYOR



Sürekli yasak yiyecekler, besin kısıtlaması, lezzetli besinlerden uzak hazırlanan zayıflama diyetleri beyin kimyasında değişimlere neden olarak şekere karşı isteğin şiddetli bir şekilde ortaya çıkmasını tetikliyor.

SAFRA KESESİ TAŞI OLUŞUYOR



800 kalorinin altında uygulanan zayıflama diyetleri ile safra taşı oluşumu görülmekte.



METABOLİZMA YAVAŞLIYOR



Zayıflama için şok diyetler uygulanması ve kasların kaybolması bazal metabolizmanın yavaşlamasına, ileriki zamanlarda da genel metabolizmanın bozulmasına zemin hazırlıyor.



HDL AZALIRKEN TRİGLİSERİT ARTIYOR



Yüksek karbonhidrat içeren ve yetersiz protein, yağ içeren zayıflama diyetleri ile açlık trigliserit düzeyi artıp akut pankreatite neden olurken HDL yani iyi huylu kolesterolün azalmasını sağlıyor.

TİROİT HORMON DENGESİZLİKLERİ



Uzun süren sağlıksız diyetlerle zayıflamaya çalışmak T3 sendromu dediğimiz tiroit uyarıcı hormon normalken T3 ve bazen de T4 düzeylerinde düşme ortaya çıkabiliyor.

KEMİĞİN MİNERAL YOĞUNLUĞU BOZULABİLİYOR



Özellikle kalça ve lomber vertebra düzeyinde beslenme bozukluğuna bağlı olarak kemik mineral yoğunluğunda osteopeni veya osteoporoz varlığı ortaya çıkabiliyor.