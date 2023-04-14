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Suudi Arabistan takımları yıldızların peşinde

Cristiano Ronaldo'nun transferinden sonra Suudi Arabistan ekipleri kolları sıvadı. Al Hilal başta olmak üzere pek çok takım dünya yıldızlarını hedef aldı.

Haber Giriş: 14 Nisan 2023 Cuma - 17:42
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Suudi Arabistan ligi ekipleri dünya yıldızlarını getirtmek istiyor

Suudi Arabistan takımları yıldızların peşinde
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Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nın ardından Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'a imza attı. Al Hilal ise Paris Saint-Germain ile sözleşmesinin sonuna yaklaşan Lionel Messi'nin peşinde olduğu iddia edildi. 

HEDEF SÖZLEŞMESİ BİTEN OYUNCULAR
ESPN'in haberine göre, Suudi Arabistan, Avrupa'nın beş büyük liginden 50 yıldızı lige kazandırmak istiyor. 2030 Dünya Kupası öncesi kolları sıvadılar. Suudi Arabistan Spor Bakanlığı da bu planı destekliyor ve yaz ayında sözleşmesi bitecek oyuncuları hedefliyorlar. Luka Modric, Karim Benzema, Roberto Firmino gibi oyuncuların peşindeler.

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