Suudi Arabistan toptancılık sektöründe hızlı fiyat artışı

Suudi Arabistan'da yıllık toptan eşya fiyat enflasyonu, Şubat 2025’te hızlanarak yüzde 1.5’e çıktı. Bu oran, Ekim 2024’ten bu yana görülen en yüksek seviye oldu. Fiyat artışının en büyük nedenlerinden biri, metal ürünleri, makine ve ekipman dışındaki taşınabilir malların maliyetlerindeki yükseliş oldu. Ocak ayında yüzde 1.5 olan bu grup fiyatları, Şubat ayında yüzde 3.4’e çıktı.

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GIDA, İÇECEK VE TEKSTİL FİYATLARI ARTIŞTA

Gıda ürünleri, içecek, tütün ve tekstil fiyatları yeniden yükselişe geçti. Ocak ayında yüzde -0.3 olan bu grup fiyatları, Şubat ayında yüzde 0.1 artış gösterdi. Madencilik ürünleri ve minerallerde ise deflasyon hafifledi. Ocak ayında yüzde -2.2 olarak ölçülen düşüş, Şubat ayında yüzde -1.9 seviyesinde gerçekleşti.

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TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNDE YAVAŞLAMA

Tarım ve balıkçılık ürünleri fiyatlarında ise önceki aylara kıyasla daha ılımlı bir seyir görüldü. Ocak ayında yüzde 4.6 olarak ölçülen bu ürün grubu fiyatları, Şubat ayında yüzde 3.9’a geriledi. Öte yandan metal ürünleri, makine ve ekipman fiyatlarında düşüş devam etti. Ocak ayında yüzde -0.2 olan bu grup fiyatları, Şubat ayında yüzde -0.5’e geriledi.

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AYLIK BAZDA FİYATLAR GERİLEDİ

Aylık bazda incelendiğinde, toptan eşya fiyatlarının Şubat ayında yüzde 0.5 düştüğü gözlemlendi. Bu düşüş, Ocak ayında kaydedilen yüzde 1.7’lik artışın ardından geldi. Uzmanlar, fiyatlardaki bu dalgalanmanın küresel ekonomik gelişmeler ve Suudi Arabistan’daki arz-talep dengesine bağlı olarak şekillendiğini belirtiyor.