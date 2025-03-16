Suudi Arabistan toptancılık sektöründe hızlı fiyat artışı

Cemile Kurel
Suudi Arabistan toptancılık sektöründe hızlı fiyat artışı

Toptan eşya fiyatlarındaki enflasyon Şubat 2025’te yüzde 1.5’e ulaşarak son dört ayın en yüksek seviyesine çıktı. Ocak ayında yüzde 0.9 olarak kaydedilen oran, Eylül 2023'ten bu yana en düşük seviyede bulunuyordu.

Suudi Arabistan'da yıllık toptan eşya fiyat enflasyonu, Şubat 2025’te hızlanarak yüzde 1.5’e çıktı. Bu oran, Ekim 2024’ten bu yana görülen en yüksek seviye oldu. Fiyat artışının en büyük nedenlerinden biri, metal ürünleri, makine ve ekipman dışındaki taşınabilir malların maliyetlerindeki yükseliş oldu. Ocak ayında yüzde 1.5 olan bu grup fiyatları, Şubat ayında yüzde 3.4’e çıktı.

Suudi Arabistan turizmi rekorlara doymuyorSuudi Arabistan turizmi rekorlara doymuyor

GIDA, İÇECEK VE TEKSTİL FİYATLARI ARTIŞTA

Gıda ürünleri, içecek, tütün ve tekstil fiyatları yeniden yükselişe geçti. Ocak ayında yüzde -0.3 olan bu grup fiyatları, Şubat ayında yüzde 0.1 artış gösterdi. Madencilik ürünleri ve minerallerde ise deflasyon hafifledi. Ocak ayında yüzde -2.2 olarak ölçülen düşüş, Şubat ayında yüzde -1.9 seviyesinde gerçekleşti.

Suudi Arabistan’ın dış ticaret fazlasında sert düşüşSuudi Arabistan’ın dış ticaret fazlasında sert düşüş

TARIM VE BALIKÇILIK ÜRÜNLERİNDE YAVAŞLAMA

Tarım ve balıkçılık ürünleri fiyatlarında ise önceki aylara kıyasla daha ılımlı bir seyir görüldü. Ocak ayında yüzde 4.6 olarak ölçülen bu ürün grubu fiyatları, Şubat ayında yüzde 3.9’a geriledi. Öte yandan metal ürünleri, makine ve ekipman fiyatlarında düşüş devam etti. Ocak ayında yüzde -0.2 olan bu grup fiyatları, Şubat ayında yüzde -0.5’e geriledi.

Suudi Arabistan’da sanayi üretimi hız kestiSuudi Arabistan’da sanayi üretimi hız kesti

AYLIK BAZDA FİYATLAR GERİLEDİ

Aylık bazda incelendiğinde, toptan eşya fiyatlarının Şubat ayında yüzde 0.5 düştüğü gözlemlendi. Bu düşüş, Ocak ayında kaydedilen yüzde 1.7’lik artışın ardından geldi. Uzmanlar, fiyatlardaki bu dalgalanmanın küresel ekonomik gelişmeler ve Suudi Arabistan’daki arz-talep dengesine bağlı olarak şekillendiğini belirtiyor.

110521-znigjkxuii-1547449609.jpg

Son Haberler
CHP'li isim Türkiye'nin içinde bulunduğu korkunç gerçeği açıkladı
CHP'li isim Türkiye'nin içinde bulunduğu korkunç gerçeği açıkladı
Fenerbahçe - Samsunspor ilk 11'leri belli oldu
Fenerbahçe - Samsunspor ilk 11'leri belli oldu
Rekabet Kurulu'ndan dijital platformlara soruşturma!
Rekabet Kurulu'ndan dijital platformlara soruşturma!
Kastamonu'da traktör kazası: 1 ölü
Kastamonu'da traktör kazası: 1 ölü
Moody's, Romanya'nın kredi notunu güncelledi
Moody's, Romanya'nın kredi notunu güncelledi