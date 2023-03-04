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Suudi Arabistan, Ukrayna'ya 30 ton yardım taşıyan üçüncü uçağı gönderdi

Suudi Arabistan'ın Ukrayna'ya 30 tonluk yardım malzemesi taşıyan üçüncü uçağı gönderdiği açıklandı.

Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi - 19:24
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Suudi Arabistan, Ukrayna'ya 30 ton yardım taşıyan üçüncü uçağı gönderdi

Suudi Arabistan, Ukrayna'ya 30 ton yardım taşıyan üçüncü uçağı gönderdi
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Ukrayna halkına ulaştırılmak üzere 30 tonluk barınma malzemesi, tıbbi malzeme ve jeneratör taşıyan uçak Polonya'nın Rzeszow-Jasionka Havaalanı'na inmek üzere ülkeden ayrıldı.

Bir hafta içinde Suudi Arabistan'dan Ukrayna'ya gönderilen bu üçüncü yardım uçağında bulunan malzemeler, Polonya'dan kara yoluyla Ukrayna'ya ulaştırılacak.

SPA'nın dünkü haberinde, Suudi Arabistan'ın Ukrayna'ya 168 ton yardım malzemesi taşıyan 2 kargo uçağı gönderdiği belirtilmişti.

Haberde, Riyad'ın daha önce de Polonya ve diğer komşu ülkelere sığınan Ukraynalılara 10 milyon dolar değerinde sağlık ve barınma malzemeleri yardımında bulunduğu aktarılmıştı.

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