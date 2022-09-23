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Suudi Arabistan, uzaya kadın astronot gönderecek

Uzay çalışmalarına ağırlık veren ülkelerden birisi olarak öne çıkan Suudi Arabistan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ülkedeki program kapsamında uzaya gönderilmesi planlanan ekibin içerisinde bir kadın astronot bulunacağı bildirildi.

Haber Giriş: 23 Eylül 2022 Cuma - 11:15
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Suudi Arabistan, uzaya kadın astronot göndermeye hazırlanıyor

Suudi Arabistan, uzaya kadın astronot gönderecek
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Suudi Arabistan Uzay Kurumu, gelecek yıl ilk yolculuğunu yapması planlanan uzay programı hayata geçirmeye hazırlanıyor. Açıklanan program kapsamında 2023'te uzaya gidecek ekibin arasında bir kadın astronotun da yer alacağı belirtiliyor. 

Ülke resmî haber ajansında (SPA) yer alan bilgiye göre; uzay programı Suudi Arabistan'ın 2023 vizyonu arasında yer alıyor. 

Ntv'nin haberine göre; programla Suudi Arabistanlı kadroları gelecekte yapılacak uzay araştırmaları görevlerinde uluslararası ortaklıkta bulunabilecek, kısa ve uzun menzilli uzay yolculuğu yapabilecek şekilde eğitilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın gelecekte daha da önemli olması beklenen uzay sanayi sektöründen istifade etmeyi ve uzay araştırmalarına katkıda bulunmayı hedeflediği ifade edildi.

İlk astronot takımının 2023'te uzaya gönderilmesinin planlandığı belirtilen haberde, gönderilecek ekibin içinde bir kadın astronotun olacağı da aktarıldı.

SUUDİ ARABİSTANDA KADIN OLMAK

Suudi Arabistan toplumundaki cinsiyet rolleri, şeriat ve kabile kültürlerinden geliyor. 

Yaş fark etmeksizin ülkedeki tüm kadınların erkek bir velisi olması gerekiyor.

Suudi Arabistan kadın hakları konusunda dünyada karnesi ''en kötü'' olan ülkelerden biri. Suudi kadınlar eşlerinin ya da erkek aile üyelerinin izni olmadan pasaport alıp, yurtdışına seyahat edemiyor.

Suudi Arabistan, "2030 Vizyonu" olarak açıkladığı hedefler çerçevesinde kadınların haklarını iyileştirmek için adımlar atıyor.

2013'te 150 sandalyelik Şura Konseyi'ne ilk kez kadın üyeler katılmıştı. Hükûmete danışmanlık yapan konseye 30 kadın girmişti. 2015'teki seçimlerde ise kadınlar ilk kez seçme-seçilme hakkına sahip oldu. 2018'de kadınlara otomobil kullanma izni verilmişti. (AA)

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