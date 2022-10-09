Uzaya gidecek Türk astronotun tarihi belli oldu. 6 ay eğitim alacak

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım tarafından yapılan açıklamalarda Kasım ayında uzaya gidecek ilk Türk vatandaşının seçileceği duyuruldu. Ayrıca 1 de yedek aday seçileceğini söyleyen Yıldırım, astronotun ABD’de 6 aya yakın süren bir eğitim alacağını belirtti.

30 binden fazla başvuru yapılan astronotluk için yalnızca 300’e yakın kişinin gerekli kriterleri sağladığı, yani yüzde 1’lik kesimin arasından seçimin yapılacağı belirtildi.

BAŞVURU ŞARTLARI NASILDI?

Yaş: 23 Mayıs 1977’den sonra doğmuş olmak

Boy: 149.5 cm – 190.5 cm

Kilo: 43 kg – 110 kg

Dil: İngilizce yeterlilik şartını sağlamak

Eğitim: Mühendislik, Fen Bilimleri/ Temel bilimler, Fen bilimleri alanındaki Eğitim ve Tıp fakültelerinden birini bitirmiş olmak

Sağlık: Belirlenen sağlık kriterlerine uyum sağlamak

Türkiye’nin 10 yıllık uzay alanında yapacağı faaliyetler ve strateji planı üzerine konuşan TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım şunları söyledi:

“Çalışmalarımızda 10 hedefte de hiç hız kesmeden yürümeye devam ediyoruz. Bazılarında daha hızlı, bazılarında daha yavaş gelişmeler olsa da hepsinde ilerliyoruz. Ay misyonumuz, 2028 sonu 2029 başı gibi Ay’ın yüzeyine yumuşak iniş yapabilmek ve bir aracın Ay sathında veri toplamasını sağlamak.

Mümkün mertebe bugüne kadar çalışılmamış, tespit edilememiş konuların çalışılmasını istiyoruz ama böyle bir şeyi ülke olarak yapmadık ve Türkiye’nin bugüne kadar bir ‘derin uzay’ misyonu yok. Yaptığımız uzay çalışmaları hep yakın yörünge ve yer sabit yörüngeden ibaret.

Bu hiç yapılmamış bir iş olduğu için önce bunu öğrenmemiz gerek. Bu yüzden bir ön faz koyduk projeye ve önce biz büyük oranda yerli imal edeceğimiz aracımızı yapalım, kendi özgün hibrit motorumuzla Ay’a ulaşalım dedik. Buna da sert iniş dedik.

Bu projemizde şu anda tasarımlar bitti. Uyduya çok benzeyen bir uzay aracı. Arkasında büyük bir itki sistemi olacak, o da hibrit motorumuz. 2,5-3 ton arası bir ağırlığı olacak, yaklaşık bir araba büyüklüğünde. Bu ay itibarıyla imalatına başlanacak. Bir kısım parçalarında ne yazık ki dışa bağımlılık devam ediyor. Bunların da tedarik sürelerinde pandemi dolayısıyla bir uzama var. Bunların hepsinde şu anda çalışıyoruz. Bugünden itibaren 1,5-2 sene içinde bu misyonumuzu gerçekleştireceğiz.“