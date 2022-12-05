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Çin’den 3 astronot uzaya gitmişti. 183 gün sonra Dünya'ya geri döndüler

Çin'deki Shenzhou-14 mürettebatından 3 astronot 183 gün sonra Dünya’ya geri döndü. Çinli astronotların uzay istasyonundan ayrıldıktan sonra Dünya'ya ulaşmalarının yaklaşık 9 saat sürdüğü ifade edildi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 13:56
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Çinli astronotlar yüzlerce gün sonra dünyaya geri döndü

Çin’den 3 astronot uzaya gitmişti. 183 gün sonra Dünya'ya geri döndüler
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Çin’in görev değişimi için 29 Kasım’da Tiangong Uzay İstasyonu’na Shenzhou-15 ile 3 astronot göndermesinin ardından Shenzhou-14 mürettebatı 3 astronotun 183 günün ardından başarılı şekilde Dünya’ya geri döndüğünü açıklandı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı’na (CMSA) göre, Shenzhou-14 mürettebatı uzay istasyonundan ayrılmalarından yaklaşık 9 saat sonra, Çin'in kuzeyindeki özerk bölge olan İç Moğolistan’ın Dongfeng sahasına yerel saatle 20.09'da indi.

Çinli astronotlardan Chen Dong, Liu Yang ve Cai Xuzhe’nin sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Çin, Tiangong Uzay İstasyonu’ndaki ilk görev değişimini başarılı şekilde tamamlamış oldu.

Ayrıca Shenzhou-14 mürettebatı 5 Haziran’da Tiangong Uzay İstasyonu’na gönderilmişti.

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