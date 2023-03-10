Suudi Arabistan'dan Körfez ülkelerine turistik vize imkanı. Meslek şartı yok

Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed el-Hatib, Twitter'daki hesabından yapılan duyuruya göre, Körfez ülkelerinde ikamet eden herkese meslek şartı aranmaksızın turistik vize verilebileceğini açıkladı.

Hatib, Körfez İşbirliği Konseyine (KİK) üye ülkelerde ikamet eden herkesin belirli bir meslek şartı aranmaksızın Suudi Arabistan'ı ziyaret için turist vizesi alabileceğini belirtti.

Paylaşımında Hatib, KİK ülkelerinden birinde 3 aydan az olmama şartıyla ikamet izni bulunan kişilerin turist vizesi için başvuruda bulunabileceği bilgisini aktardı.

Suudi Arabistan, geçen yıl KİK üyesi ülkelerden belirli iş grubundakilerin turistik vize alabileceğini duyurmuştu. (AA)