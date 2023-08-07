Suudi Arabistan'dan Salah'a dev teklif

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al Ittihad Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah için devreye girdi.

Suudi Arabistan'dan Salah'a dev teklif

Editör: Barış Atakan

Sunduğu astronomik rakamlar ve kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla transfer döneminin en çok konuşulan takımları arasında yer alan Al Ittihad şimdi de rotayı İngiltere’ye çevirdi.

İKİ SEZON İÇİN 180 MİLYON EURO
Al-Riyadiah'ın haberine göre, Al Ittihad Salah transferi için harekete geçti. Suudi Arabistan ekibi yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için Liverpool'a 70 milyon Euro teklif etmeye hazırlanırken Salah’a ise iki yıl için 180 milyon Euro ödemeyi düşündüğü ifade edildi.

PERFORMANSI
2017 yılında Roma’dan 42 milyon Euro karşılığında transfer edilen Mohamded Salah geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla çıktığı 51 maçta 30 gol 11 asist kaydetti.

Öne Çıkanlar
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti dün akşam kim gitti?
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Sokak röportajında konuşan AKP'li vatandaştan 'pişmanım' açıklaması: Vicdani olarak rahatsızım. Herkes hakkını helal etsin
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Bir zamanlar 2 araç alınan fiyata hurda araç satılıyor: Görenler araba nerede diyor
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
Maske cezaları iade edilecek mi? Maske cezası iadesi için başvuru formu nasıl doldurulur?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’e kim veda edecek? MasterChef All Star 49 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Yalancının mumu yassıya kadar yanar ne demek? Yalancının mumu yassıya kadar yanar atasözünün anlamı nedir?
Son Haberler
LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı Güncel
LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı
Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili flaş iddia: Senaryo tamam, plan tamam Güncel
Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili flaş iddia: Senaryo tamam, plan tamam
20 milyon tokatlayan Türbülans Çiğdem yalanlarını canlı yayında anlatmış Güncel
20 milyon tokatlayan Türbülans Çiğdem yalanlarını canlı yayında anlatmış
Dünyaca ünlü futbolcunun Icardi'yi tehdit ettiği ortaya çıktı Spor
Dünyaca ünlü futbolcunun Icardi'yi tehdit ettiği ortaya çıktı
Brent petrol zirveden döndü Ekonomi
Brent petrol zirveden döndü
Taksi otomobile çarptı: 10 yaralı Güncel
Taksi otomobile çarptı: 10 yaralı
Manu'nun 52 milyon euro'luk yeni kalecisi orta sahadan gol yedi Spor
Manu'nun 52 milyon euro'luk yeni kalecisi orta sahadan gol yedi