Suudi Arabistan'dan Salah'a dev teklif

Editör: Barış Atakan

Sunduğu astronomik rakamlar ve kadrosuna kattığı dünya yıldızlarıyla transfer döneminin en çok konuşulan takımları arasında yer alan Al Ittihad şimdi de rotayı İngiltere’ye çevirdi.

İKİ SEZON İÇİN 180 MİLYON EURO

Al-Riyadiah'ın haberine göre, Al Ittihad Salah transferi için harekete geçti. Suudi Arabistan ekibi yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak için Liverpool'a 70 milyon Euro teklif etmeye hazırlanırken Salah’a ise iki yıl için 180 milyon Euro ödemeyi düşündüğü ifade edildi.

PERFORMANSI

2017 yılında Roma’dan 42 milyon Euro karşılığında transfer edilen Mohamded Salah geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla çıktığı 51 maçta 30 gol 11 asist kaydetti.