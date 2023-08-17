Suudi Arabistan'dan UEFA'ya Şampiyonlar Ligi başvurusu. Paranın satın alamayacağı bir şey kalmadı

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante, Koulibaly, Firmino, Henderson ve son olarak da Neymar gibi bir çok yıldızı kadrosuna katarak transfer döneminin gözdesi haline gelen Suudi Arabistan takımları ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ÖZEL DAVET TALEP ETTİLER

Calcio Finanza'nın haberine göre; Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, 2024/2025 sezonundan itibaren Suudi Arabistan Ligi şampiyonunu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gönderebilmek için UEFA'dan "wild card" (turnuva kartı) talep etti.