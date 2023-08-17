Suudi Arabistan'dan UEFA'ya Şampiyonlar Ligi başvurusu. Paranın satın alamayacağı bir şey kalmadı

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu 2024/2025 sezonundan itibaren Suudi Arabistan Ligi şampiyonunun Şampiyonlar Ligi'ne gönderebilmek için UEFA'dan ayrıcalık talep etti.

Suudi Arabistan'dan UEFA'ya Şampiyonlar Ligi başvurusu. Paranın satın alamayacağı bir şey kalmadı

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, N'Golo Kante, Koulibaly, Firmino, Henderson ve son olarak da Neymar gibi bir çok yıldızı kadrosuna katarak transfer döneminin gözdesi haline gelen Suudi Arabistan takımları ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE ÖZEL DAVET TALEP ETTİLER
Calcio Finanza'nın haberine göre; Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, 2024/2025 sezonundan itibaren Suudi Arabistan Ligi şampiyonunu UEFA Şampiyonlar Ligi'ne gönderebilmek için UEFA'dan "wild card" (turnuva kartı) talep etti.

Öne Çıkanlar
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
İmamoğlu’nun 2028’deki rakibini açıklıyorum
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
Dolar ne kadar oldu? 17 Ağustos dolar ne kadar kaç TL?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star 60 bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
Sabah sabah kahkaha attıracak karikatür yayınlandı. Emre Ulaş çizdi
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
17 Ağustos depreminin 24. yıl dönümü. Türkiye o 45 saniyeyi hiç unutmadı
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
AKP’nin taşeronlaştırdığı ASM sistemi arapsaçına döndü: Doktorlar taşeron, sağlıkçılar grup elemanı oldu
Son Haberler
TCMB açıkladı. Yabancı yatırımcılardan milyonlarca dolarlık kaçış Ekonomi
TCMB açıkladı. Yabancı yatırımcılardan milyonlarca dolarlık kaçış
Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor. Neredeyse iyi gelmediği hastalık yok Şifalı Bitkiler
Mucize otun faydaları saymakla bitmiyor. Neredeyse iyi gelmediği hastalık yok
Kasa kasa domatesi çöpe döktüler. Vatandaş ise tane tane satın alabiliyor Güncel
Kasa kasa domatesi çöpe döktüler. Vatandaş ise tane tane satın alabiliyor
Kaan Urgancıoğlu'ndan müjdeli haber. Herkesten sır gibi saklıyordu Magazin
Kaan Urgancıoğlu'ndan müjdeli haber. Herkesten sır gibi saklıyordu
Atatürk’e küfür etti 33 bin hain de beğendi. Bu ülkenin vatansever hakimleri savcıları nerede Güncel
Atatürk’e küfür etti 33 bin hain de beğendi. Bu ülkenin vatansever hakimleri savcıları nerede
Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Rehn özür diledi Dünya
Finlandiya Merkez Bankası Başkanı Rehn özür diledi
UEFA'nın yılın futbolcusu adayları belli oldu. İşte ilk 3 isim Spor
UEFA'nın yılın futbolcusu adayları belli oldu. İşte ilk 3 isim