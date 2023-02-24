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Suudi Arabistan'ın Türkiye’ye gönderdiği arama kurtarma ekibi ülkesine döndü

Suudi Arabistan'dan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesindeki arama kurtarma faaliyetlerine katılan ekip, ülkelerine dönüşte çiçeklerle karşılandı.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 10:02
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Suudi Arabistan'ın Türkiye’ye gönderdiği arama kurtarma ekibi ülkesine döndü

Suudi Arabistan'ın Türkiye’ye gönderdiği arama kurtarma ekibi ülkesine döndü
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AA'da yer alan habere göre, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy, arama kurtarma çalışmaları yürüten Suudi Arabistan Arama Kurtarma ekibini ülkelerine varışlarında karşılayarak teşekkür etti.

Ulusoy, havalimanında Türkiye ve Suudi Arabistan bayraklarını açan arama kurtarma ekibiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Büyükelçi Ulusoy, büyükelçiliğin Twitter hesabından yayımlanan videoda, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Suudi Arabistan'dan gelen 95 arama kurtarma ve 55 sağlık personelinden oluşan 150 kişilik ekibe teşekkür ederek, "Suudi Arabistan'ın en zor zamanlarımızda bizimle olduğunu görmekten mutluluk duyuyoruz." dedi.

Suudi Arabistan'dan gelen 95 arama kurtarma ve 55 sağlık personelinden oluşan 150 kişilik ekip, çalışmalarını tamamlayarak dün Şanlıurfa GAP Havalimanı'ndan uçakla ülkelerine hareket etmişti.

Şanlıurfa Vali Yardımcısı Yasin Akgül ve beraberindekiler, Suudi Arabistan'dan gelen ekibi ülkelerine uğurlamıştı.

Suudi Arabistan, diğer birçok Arap ülkesi gibi depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye'deki bölgelere insani yardım ve arama kurtarma ekibi göndermişti.

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