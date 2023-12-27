Suudilerle İran’ın çatıştığı Yemen’de bir çocuk yiyecek aradığı çöp konteynerinin altında kalarak öldü

Açlık ve yoksulluğun zirve yaptığı Yemen’de çöpte yiyecek arayan bir kız çocuğu feci bir şekilde hayatını kaybetti. Aden kentinde 7 yaşındaki kız çocuğunun içinde yiyecek var mı diye zıplayarak tırmanmaya çalıştığı çöp konteyneri üzerine devrildi. Konteynerin altında kalan kız çocuğunun yaşamını yitirdiği belirtildi. Olay yerine gelen polis ekibi, küçük çocuğun cansız bedenini konteynerin altından çıkararak ailesine teslim etti.

İran destekli Husiler’in başkent Sana’nın kontrolünü ele geçirdiği 2014 yılından bu yana iç çatışmaların yaşandığı Yemen, açılık ve yoksullukla mücadele etmeye çalışıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yayınlanan son rapora göre, Yemen’de çatışmaların yoğunlaştığı Mart 2015 ile 30 Eylül 2022 tarihleri arasında 3 bin 774 çocuk hayatını kaybetti, 7 bin 245 çocuk ise yaralandı.