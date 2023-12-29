Turhan Çömez Van'da bir köylüyle konuştu yüzde yüz gerçeği öğrendi. Ankara'daki vekillerin yüzü kızaracak

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez Van’da köylülerin sorunların dinledi.

Çömez videoda “Sen bizi tanımazsın bilmezsin biz Hakkari’de Van’da gidiyoruz. Uğradık selam verelim diye. Tam bir Hakkari misafirperverliği var. Tuttun kolumuzdan gel bir çayımız iç dedin biz de geldik. “ ifadelerini kullanıyor.

Köylü vatandaş ise “Hoş geldin biz de öyle istiyoruz zaten sizin gelmenize sevindik. İyi oldu sizi hep böyle görmek istiyoruz. Herkes gelsin bizi görsün . Muhtar da değilim normal bir vatandaşım ama köyümüz zor durumda. “ şeklinde cevap veriyor.

Devamında ise sohbet şöyle gerçekleşiyor:

Çömez: Nedir köyün sıkıntısı?

Köylü vatandaş: Köyümüzün sıkıntısı 20 senedir ben musluğu açıp su içmemişim koy komple öyle ana şebekesi yok, su yok.

Çömez: Hangi köy bu?

Vatandaş: Ormantaş Köyü mahallesi Van Başkale'ye bağlı.

Çömez: Peki ne yapıyorsunuz?

Vatandaş: Sondaj var sondaj ile yapıyoruz elektrik elektrikte de mağduruz elektrik ve su sürekli gidip geliyor. Bir araba bile geçse elektrik gidiyor elektrikte sıkıntı var.

Çömez: Peki yolda durum nasıl?

Vatandaş: Yolda durum kötü. bir kilometre var ya yok asfalt yok. Arabayla gitsek bir daha geçemeyiz öyle bir yolumuz var asfalt yok Başkale’nin birkaç köyü var en güzel köy bu köy ama bu köyde hala bir şey yok.

Çömez: Bakın Türkiye Yüzyılı diye Ankara'da, sırça köşklerde siyaset yapıyorlar, Biz tanımayız kendisini Selamünaleyküm dedik bağrını açtı oturduk konuşuyoruz yani biz hangi dönemde yaşıyoruz.

Belediyenin oraya su getirmesi bu kadar mı zor elektriğin alt yapısını yapmak bu kadar mı zor. Bir kilometre yol bu kadar mı zor. Hiç merak etme gider gitmez Ankara'ya bunun peşinden koşacağım haberin olsun bekliyorum.

Köylü: Çok gelip gittiler senin değil senin dediğin gibi gelip giden çok oldu dile getireceğiz dediler ama dile getiren hala olmadı.

Çömez: Sen artık yalancı siyasetten sahte siyasetten bıkmışsın.

Köylü: Kim gelirse gelsin inanmıyorum çünkü kim gelirse gelsin bize bir şey getirmedi.

Çömez videoyu sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

Sırça köşklerde, ışıltılı salonlarda istismar siyaseti yapmaktan Van’ın sorunlarını unutan @DEMGenelMerkezi milletvekilleri! Türkiye Yüzyılı diye ortalığı ayağa kaldıran, Van’ı hiç hatırlamayan @Akparti milletvekilleri! Yol yok, Elektrik yok, Su yok. Neyse artık buralara gelmenize gerek yok. İYİler görevi devraldı.

Öte yandan sosyal medya video gündem olurken "Ankara'daki milletvekillerinin yüzünün kızaracağı" yorumları yapıldı.