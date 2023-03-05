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Süveyş Kanalı’nda yük gemisi karaya oturdu

Süveyş Kanalı Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, MSC İSTANBUL adlı yük gemisinin karaya oturduğu belirtilerek, kanaldaki gemi trafiğinin engellenmediği ifade edildi.

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 21:55
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Süveyş Kanalı’nda yük gemisi karaya oturdu

Süveyş Kanalı’nda yük gemisi karaya oturdu
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Dünya ticaretinin en önemli geçiş noktalarından biri olan Mısır'daki Süveyş Kanalı'nda Malezya'dan Portekiz'e giden Liberya bandıralı MSC İSTANBUL adlı yük gemisi karaya oturdu. Kanaldaki gemi trafiğinin söz konusu olaydan etkilenmediği belirtilerek, karaya oturan gemi için kurtarma çalışması başlatıldığı aktarıldı.

Süveyş Kanalı Otoritesi Sözcüsü George Safwat yaptığı açıklamada, "Kuzeyden gelen tüm gemiler normal olarak geçti ve gemiler batı kanalından doğu kanalına yönlendirildikten sonra güneyden gelen seyrüsefer de normal şekilde devam etti" dedi.

Süveyş Kanalı Otoritesi tarafından sosyal medya üzerinden yapılan son açıklamada ise, MSC İSTANBUL’un kurtarıldığı ve yeniden yüzdürüldüğü ifade edildi.

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