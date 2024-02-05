SWAT yarışmasında Türk Özel Harekat kaçıncı oldu?

Birleşik Arap Emirlikleri'nde, dünyanın dört bir yanından polis özel harekat ekiplerinin katıldığı SWAT Challenge 2024 yarışması sona erdi. Ülkemizden Türk Polis Özel Harekat ekibinin başarılı performans sergilediği yarışmada kazananlar da belli oldu.

Dünyanın farklı ülkelerinden elit polis birimlerinin katılım gösterdiği yarışmada takımlar farklı kategorilerdeki görevlerin üstesinden gelmek için ter döktüler.

Üç gün boyunca devam eden yarışmada takımlar beş ana kategoride kendilerine verilen zorlu görevleri yerine getirmek için adeta kıyasıya yarıştılar.

TÜRK ÖZEL HAREKAT EKİBİ PERFORMANSIYLA BEĞENİ TOPLADI

Yarışma süresince engelli parkur, taktik yarışması, yüksek kule mücadelesi, saldırı yarışması ve memur kurtarma gibi görevleri başarıyla bitiren ekibimizin sergilediği performans ise büyük beğeni toplayarak alkış aldı.

İŞTE KAZANAN ÜLKELER

1- Kazakistan Sunkar Takımı

2- Kazakistan Sarder Takımı

3- Türk Özel Harekatı - A Takımı