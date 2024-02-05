SWAT Yarışmasında Suudi Arabistan ekibi rehineyi 2 kez yere düşürdü. Türk ekibi şov yaptı

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde SWAT Challenge 2024 adlı özel harekat yarışması düzenlendi. Ülkelerin özel harekat kuvvetleri, çeşitli görevleri en hızlı şekilde tamamlamak için yarıştı. Türkiye’den de bir ekip katıldı.

Türk ekibi, parkuru 1 dakika 10 saniyede tamamlayarak diğer ekipleri geride bıraktı. Suudi Arabistan ekibi ise parkuru 4 dakikada tamamlayabildi. Ancak yarışmanın en ilginç anı, Suudi Arabistan ekibinin rehine olarak taşıdığı cansız mankeni bitiş çizgisine gelmeden önce iki defa yere düşürmesi oldu. Bu görüntüler sosyal medyada çok paylaşıldı.