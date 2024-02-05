SWAT Yarışmasında Suudi Arabistan ekibi rehineyi 2 kez yere düşürdü. Türk ekibi şov yaptı

Kaynak: Haber Merkezi
SWAT Yarışmasında Suudi Arabistan ekibi rehineyi 2 kez yere düşürdü. Türk ekibi şov yaptı
Dubai’de gerçekleşen SWAT Yarışması heyecanlı anlara sahne oldu. Türk ekibi, parkuru 1 dakika 10 saniyede bitirerek başarılı bir performans sergiledi. Suudi Arabistan ekibi ise parkuru 4 dakikada bitirebildi ve rehine mankenini iki defa düşürdü.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde SWAT Challenge 2024 adlı özel harekat yarışması düzenlendi. Ülkelerin özel harekat kuvvetleri, çeşitli görevleri en hızlı şekilde tamamlamak için yarıştı. Türkiye’den de bir ekip katıldı.

Türk ekibi, parkuru 1 dakika 10 saniyede tamamlayarak diğer ekipleri geride bıraktı. Suudi Arabistan ekibi ise parkuru 4 dakikada tamamlayabildi. Ancak yarışmanın en ilginç anı, Suudi Arabistan ekibinin rehine olarak taşıdığı cansız mankeni bitiş çizgisine gelmeden önce iki defa yere düşürmesi oldu. Bu görüntüler sosyal medyada çok paylaşıldı.

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