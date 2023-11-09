Tabancayla vurulan 13 öldüren 11 yaşında. Bu çocuk bu silahı nereden buldu

İzmir'in Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde 6 Ekim akşamı, Bucaspor 1928 U-14 takımı oyuncularından E.Y. (13), 11 yaşındaki Y.C.K. tarafından tabancayla vuruldu.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Karnına isabet eden mermiyle ağır yaralanan E.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. E.Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayın ardından kayıplara karışan 11 yaşındaki çocuğu yakalamak için çalışma başlatıldı.



BABASININ SİLAHINI SOKAKTA BULMUŞ

Olayın ardından kaçan Y.C.K., jandarma tarafından yakalandı. Y.C.K. ile ifadesine başvurulan babasının, silahı sokakta bulduklarını söylediği belirtildi.

Y.CK.'nin jandarmadaki ifadesinde, "Ekmek almaya giderken daha önceden tartıştığım E.Y. ile yolda karşılaştım. Arbede çıktı. Silah kazayla ateş aldı. Ona ateş etmek istemedim. Pişmanım" dediği öğrenildi.



KORUMA ALTINA ALINDI

11 yaşındaki cinayet zanlısı çocuk, 12 yaşından küçük olduğu için jandarmadaki işlemlerinin ardından Çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruma altına alındı.



Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.