Tabancayla vurulan 13 öldüren 11 yaşında. Bu çocuk bu silahı nereden buldu

İzmir'de 13 yaşındaki çocuğu tabancayla vurarak ve bir süredir firari olan 11 yaşındaki cinayet zanlısı yakalandı. 12 yaşındaki çocuk yaşı nedeniyle koruma altına alındı.

KAYNAK: İHA
Tabancayla vurulan 13 öldüren 11 yaşında. Bu çocuk bu silahı nereden buldu

İzmir'in Buca ilçesi Zafer Mahallesi'nde 6 Ekim akşamı, Bucaspor 1928 U-14 takımı oyuncularından E.Y. (13), 11 yaşındaki Y.C.K. tarafından tabancayla vuruldu.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Karnına isabet eden mermiyle ağır yaralanan E.Y., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. E.Y., hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayın ardından kayıplara karışan 11 yaşındaki çocuğu yakalamak için çalışma başlatıldı.

BABASININ SİLAHINI SOKAKTA BULMUŞ

Olayın ardından kaçan Y.C.K., jandarma tarafından yakalandı. Y.C.K. ile ifadesine başvurulan babasının, silahı sokakta bulduklarını söylediği belirtildi.

Y.CK.'nin jandarmadaki ifadesinde, "Ekmek almaya giderken daha önceden tartıştığım E.Y. ile yolda karşılaştım. Arbede çıktı. Silah kazayla ateş aldı. Ona ateş etmek istemedim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

KORUMA ALTINA ALINDI
11 yaşındaki cinayet zanlısı çocuk, 12 yaşından küçük olduğu için jandarmadaki işlemlerinin ardından Çocuk, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruma altına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

3-001.jpg

1-001.jpg

Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 10 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
Erman Toroğlu’ndan kaset iddiası: TFF için yolun sonu gözüktü
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 8 14 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 9 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 144. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 7 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
Son Haberler
Okul önlerinde şeker paketinde uyuşturucu iddiasına inceleme Gündem
Okul önlerinde şeker paketinde uyuşturucu iddiasına inceleme
Yaşlı adam evinde ölü bulundu Gündem
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
77 yaşındaki adam yolu kapatan iki kişiyi vurdu. Film sahnesi değil gerçek Dünya
77 yaşındaki adam yolu kapatan iki kişiyi vurdu. Film sahnesi değil gerçek
'Kelime Oyunu'nda yarışmacının cevabı olay oldu. İbrahim Selim kahkahaya boğuldu Magazin
'Kelime Oyunu'nda yarışmacının cevabı olay oldu. İbrahim Selim kahkahaya boğuldu
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı Spor
Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri açıklandı
Biden'ın oğlu Kongreye ifadeye çağrıldı. Beyaz Saraydan açıklama geldi Dünya
Biden'ın oğlu Kongreye ifadeye çağrıldı. Beyaz Saraydan açıklama geldi
Gazeteci Özlem Gürses'e canlı yayında iğrenç taciz Gündem
Gazeteci Özlem Gürses'e canlı yayında iğrenç taciz