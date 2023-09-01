Tabipler Birliği ilk 8 ayda göç eden doktor sayısını açıkladı

Yurt dışına çıkan sağlık çalışanlarının sayısı gün geçtikçe artmaya devam ediyor.

Türk Tabipler Birliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının yurt dışına gidebilmesi için aldığı “İyi Hal Belgesi" başvuruların sayısının ciddi derece arttığını açıkladı.

Birlik, belge verilerini sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaştı:

TTB'ye "İyi Hal Belgesi" başvuru sayısı;

Ağustos ayında ilk defa 300 bariyerini aşarak 315 oldu.

2023'ün ilk 8 ayında 1964'e ulaştı.

İktidar eliyle derinleştirilen yoksulluğa, umutsuzluğa ve tırmandırılan şiddete karşı; haklarımız için bir kez daha "Emek Bizim Söz Bizim" deme zamanı!"

Son 10 yılda iyi hal belgesi almak için başvuranların sayısındaki artış, giderek daha fazla hekimin göç ettiğini işaret ediyor.

2012’de sadece 59 hekim iyi hal belgesi için başvurmuştu. 2013’te 90, 2014’te 118, 2016’da 245 hekim iyi hal belgesi istemişti.

2017’den itibaren başvurularda hızla arttı. 2017’de 482, 2018’de 802, 2019’da 1057, 2020’de 931, 2021’deyse bin 405 hekim söz konusu belgeyi talep etti. Geçen yıl belge için başvuranların bin 341’i pratisyen, bin 344’üyse uzman hekimdi.

HASTANELERDEKİ DOKTOR SAYISI CİDDİ DERECEDE AZALDI

AKP’ iktidarının olmayan ekonomi politikası sebebiyle artan ekonomik kriz ve buna karşılık doktorların kazandığı ücretin az olması nedeniyle bir çok doktor, Türkiye’deki görevlerini bırakıp yurt dışına çıkmayı tercih ediyor.

HASTANEDE DOKTOR BULAMAMIŞTI

Geçtiğimiz ay yaşanan olayda, İstanbul Okmeydanı Araştırma Hastanesi’ne Baygın haldeki kızını götüren baba hastanede doktor olmadığını öğrenince çılgına dönmüştü.

Kucağındaki kızıyla dakikalarca doktor bekleyen baba:

‘Yok mu bu hastanede bir doktor Allah belanızı versin sizin’ diyerek isyan etmişti.

ERDOĞAN: “GİDELERSE GİTSİNLER” DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma koşullarının ağırlığı ve can güvenlikleri tehlike altında olması sebebiyle yurt dışına giden doktorlar için için 2022 yılında "Varsın giderlerse gitsinler. Biz de yeni yetişen hekimlerle, asistanlarla götürürüz" ifadelerine yer vermişti.