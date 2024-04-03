Tadilat yaptığı evi soydu

Kaynak: İHA
Tadilat yaptığı evi soydu
Balıkesir'de bir evde tadilat yapan 30 yaşındaki B.T., ev sahibinin altın bileziğini çalarak kuyumcuda sattı.

Olayı çözen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı. Tutuklanan B.T. cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Levent Mahallesi'nde ikamet eden 55 yaşındaki H.S., evinde bulunan değerli hasır burma bileziğinin kaybolduğunu fark etti ve durumu polise bildirdi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmada, bileziği tadilat için eve gelen 30 yaşındaki usta B.T.'nin çaldığı belirlendi.

B.T.'nin, tadilat sırasında evde yalnız kaldığı bir anda altın bileziği içeren kutuyu çaldığı ve aynı gün kuyumcular çarşısında 44 bin 500 TL karşılığında sattığı tespit edildi.

Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi B.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son Haberler
TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa cevabı. Karar tebliğ edildi Spor
TFF'den Fenerbahçe'ye Süper Kupa cevabı. Karar tebliğ edildi
AKP’li Hayati Yazıcı’dan ‘Van’ paylaşımı: Önce YSK'yı tebrik etti, sonra sildi Gündem
AKP’li Hayati Yazıcı’dan ‘Van’ paylaşımı: Önce YSK'yı tebrik etti, sonra sildi
İsmail Kartal'dan flaş Süper Kupa açıklaması. Yönetimin U19 kararı ile ilgili konuştu 'Bize dikte ettiler' dedi Spor
İsmail Kartal'dan flaş Süper Kupa açıklaması. Yönetimin U19 kararı ile ilgili konuştu 'Bize dikte ettiler' dedi
Enflasyonu iç ve dış güçler yarattı Yazarlar
Enflasyonu iç ve dış güçler yarattı
İmamoğlu yılmadı 3. kez kazandı! Yazarlar
İmamoğlu yılmadı 3. kez kazandı!
Siyaseti bırak ve final yap Erdoğan Yazarlar
Siyaseti bırak ve final yap Erdoğan
Yeni Anayasa mı? Ya sonra?.. Yazarlar
Yeni Anayasa mı? Ya sonra?..