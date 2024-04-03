Tadilat yaptığı evi soydu

Olayı çözen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisini gözaltına aldı. Tutuklanan B.T. cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Levent Mahallesi'nde ikamet eden 55 yaşındaki H.S., evinde bulunan değerli hasır burma bileziğinin kaybolduğunu fark etti ve durumu polise bildirdi.

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmada, bileziği tadilat için eve gelen 30 yaşındaki usta B.T.'nin çaldığı belirlendi.

B.T.'nin, tadilat sırasında evde yalnız kaldığı bir anda altın bileziği içeren kutuyu çaldığı ve aynı gün kuyumcular çarşısında 44 bin 500 TL karşılığında sattığı tespit edildi.

Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi B.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen B.T., tutuklanarak cezaevine gönderildi.