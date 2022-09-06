Taha Duymaz kulaklarını, Mika Raun feminizasyon işlemi yaptırmış! TikTok fenomenlerinin değişimine şoke olacaksınız

ByteDance tarafından 2016 yılının eylül ayında piyasaya sürülen TikTok, kısa sürede popülerleşen sosyal medya platformlarından biri. Platformun fenomen ettiği bazı kişiler ise sadece çektiği video içerikleriyle değil, estetikleriyle de dikkat çekiyor. Estetik yolculuğu yapan fenomenler arasında ise Taha Duymaz ve Mika Raun gibi isimler bulunuyor. İşte TikTok fenomenlerinin akılalmaz değişimleri...

YENİ HALLERİNİ AİLELERİ BİLE TANIYAMIYOR

MİKA RAUN

"Aşko" ve "girl" kelimeleriyle hayranlarının hafızalarına kazınan Mika Raun, estetik yaptırmayacağını söylemesine rağmen estetik yaptıran fenomenler arasında yer alıyor. Mika; alın düzeltmeden burun estetiğine, çene törpülemeden dudak dolgusuna kadar çeşitli estetik operasyonlar yaptırmış. Mika'nın cinsiyet değiştirme operasyonu ve feminizasyon işleminden sonra yaptırdığı estetikleri beğenen takipçileri olduğu kadar beğenmeyen hayranları da var.

TAHA DUYMAZ

Yemek videolarıyla evlerinizin konuğu olan Taha Duymaz da estetik yolculuğuyla gündemde olan fenomenler arasında bulunuyor. Önce burnunu sonra da kulaklarını yaptıran Duymaz, yaptığı operasyonu Instagram'dan takipçileriyle paylaştı. Yaptığı paylaşımda kulaklarının psikolojik olarak kendini rahatsız ettiğinden bahseden Duymaz, kulaklarını yaptırdığı için mutlu olduğunu söyledi.

ÖZGÜR BALAKAR

Uzun Makarna olarak TikTok'ta fenomen hâle gelen Özgür Balakar, Hiç dizisinde Cansu karakterine hayat vererek sevenlerinin karşısına çıktı. Balakar da estetik yaptırmayacağını söylediği hâlde estetik yolculuğuna çıkan fenomenlerden. Yüzündeki değişiklikler dikkat çekince yüzünde dolgu olduğunu açıklayan fenomenin gözleri de lens.

YAREN ALACA

Bursalı fenomen, dans videoları ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz aylarda burun estetiği yaptıran Alaca, burun estetiği yaptırdığında arkadaşlarının gönderdiği geçmiş olsun çelenkleriyle de hayranlarını güldürmeyi başardı.

AYDA KUTAY

Sadece burnunda estetik olduğunu söylese de Ayda Kutay, dudak dolgusuyla da dikkat çekiyor. Çektiği videolar ile TikTok fenomeni hâline gelen Kutay, günümüzde estetik operasyonlarıyla hayranlarının gündeminde yer alıyor.