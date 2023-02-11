6 gündür enkaz altında olan Taha Duymaz’dan duygulandıran video

Merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenenlerden biri de fenomen Taha Duymaz ve ailesi oldu.

Hatay'da yaşayan sosyal medya fenomeni Duymaz'ın ablası Semiha Duymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ailesinin misafirlikte depreme yakalandığını ve enkaz altında olduğunu duyurmuştu.

Duymaz için umutlu bekleyiş sürerken fenomenin aylar önce takipçileriyle paylaştığı bir video sosyal medyada yeniden gündem oldu.

"AZ YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

Duymaz, "Gelecekteki planların nedir?" sorusuna "Ben geleceği görmüyorum bilmiyorum yarına da kadar kalır mıyım bilmiyorum. Ben bu kafadayım, az yaşayacağımı düşünüyorum. Ben çok yaşamam bence. Az yaşayacağımı düşündüğüm için geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum. Hayal kursaydım aileme bakmaya devam ederdim. Her zaman iyi bir insan olmaya çalışıyorum zaten" ifadelerini kullandı.

TAHA DUYMAZ KİMDİR?

Taha Duymaz, 1 Eylül 2003'te, Hatay'ın Yayladağı ilçesinde dünyaya geldi. 4. sınıfta eğitimine ara vermek zorunda kalan Taha Duymaz, ailesinin geçimine katkı sağlamak için bu kararı aldığını açıklamıştı.

Her fırsatta yemek yapmanın en büyük tutkusu olduğunu belirten Taha Duymaz, Youtube'da yayımladığı, evinin mutfağında çektiği yemek yapma videolarıyla binlerce insan tarafından tanındı.