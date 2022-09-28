Taha Duymaz'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı. Yemek videolarıyla ünlenmişti

Sosyal medyada 1 milyondan fazla takipçisi olan ve yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz, yaptırdığı estetik operasyonlarla değişimi gündem olmuştu.

Yemek videoları ile ünlenen Duymaz yeni bir işe soyundu. Taha Duymaz şarkı çıkardığını "Merhabalar uzun zamandır üzerinde çalıştığımız şarkı klibim sonunda hazır. Taha Duymaz-Koz adlı şarkım 7 Ekim'de yayında. Bu şarkı için çok fazla emek sarf ettim umarım hak ettiği değeri alır" diyerek duyurdu.

Taha Duymaz'ın açıklamasına ise "Ne alaka" yorumları yağdı. Ünlü fenomen ise yemek videoları da çekmeye devam edeceğini söyledi.

