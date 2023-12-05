Taharet musluğunda börek yaptılar. Utanmadan bir de hijyen için eldiven takmış

Böyle iğrençlik görülmedi. Sosyal medyada yayılan bir videoda kadınların taharet musluğunda börek yaptığı anlar ortaya çıktı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Taharet musluğunda börek yaptılar. Utanmadan bir de hijyen için eldiven takmış

Tele1'de yer alan video görenlerin ağzını açık bıraktırırken herkesin midesini bulandırdı.

Son dönemde özellikle gıda sektöründe, fırınlarda, pastaneler, restoranlarda ortaya çıkan ufak böcekler, hayvanlar hijyensizliği bir kez daha gözler önüne seriyor.

Salça kazanlarına, süt banyolarına girme videolarının ardından bir video daha herkesin midesini bulandırdı.

Sosyal medyada düşen görüntülerde bir kadının tuvalet taharet musluğunda börek yaptığı görüldü.

Görüntülerde kadının bir de utanmadan hijyen olsun diye eldiven takması dikkatler kaçmadı.

Sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki topladı.

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