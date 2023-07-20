Tahıl anlaşması bitti. Ruslar İstanbul'dan ayrıldı

Tahıl Koridoru Anlaşması sürecinde İstanbul'daki merkezde göre yapan Ruslar görevlileri İstanbul'dan ayrıldı. Rusya anlaşmanın sonlanmasının ardından savaş bölgesine hareket edecek gemilere güvenlik teminatı vermeyeceğini açıklamıştı.

Tahıl anlaşması bitti. Ruslar İstanbul'dan ayrıldı

Tahıl Koridoru Anlaşması sürecinde İstanbul'da görev yapan Rus Görevliler merkezden ayrıldığı açıklandı. TRT Haber'in Güvenlik kaynaklarına dayandırdığı habere göre, Rus personel Tahıl Girişimi Koordinasyon Merkezi'nden ayrıldı

Rusya'nın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı sonlandırmasının ardından savaş bölgesinde hareket eden gemilere güvenlik teminatı veremeyeceğini açıklamıştı.

Bu gelişmenin ardından Rus personel Tahıl Girişimi Koordinasyon Merkezi'nden ayrıldı. Türk güvenlik kaynakları, merkezin operasyonel kalmasının sağlanacağını açıkladı.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

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