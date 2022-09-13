Tahıl yüklü 7 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 7 gemi daha hareket etti.(AA)
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında, bugün sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 7 gemi daha hareket etti.(AA)
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