Yılmaz Vural çaresiz kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Menemen FK play-off mücadelesinde 24 Erzincanspor ile karşı karşıya gelecek.

Yarın (Perşembe) saat 20.00’de oynanacak olan karşılaşma öncesi Menemen FK teknik direktörü Yılmaz Vural açıklamalarda bulundu.

Kazanmaktan başka çarelerinin olmadığını söyleyen Yılmaz Vural, "Tur, tek maç üzerinden oynanacak. Yani kazanmaktan başka bir çaremiz olmayacak. Rakibimiz ligi bizim bir basamak üzerinde tamamladı ve ev sahibi avantajını eline geçirdi. Fakat şartlar ne olursa olsun biz amacımıza ulaşabilmek için elimizden gelen en iyi mücadeleyi ortaya koyacağız" dedi.