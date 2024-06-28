Tahliye olamadığını duyan zabıt katibinden hakime pişkin sözler

Kaynak: İHA
Tahliye olamadığını duyan zabıt katibinden hakime pişkin sözler

Bakırköy Adliyesi'nde zabıt katibi olarak görev yaparken yüksek kar vaadiyle 8 vatandaşı milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen Süleyman Demirel ve 14 sanığın yargılandığı dava görülmeye devam ediyor.

Duruşmada hakimin ara kararını açıklaması üzerine tutukluluğunun devam edeceğini öğrenen Demirel, mahkemeye "Sizi Adalet Bakanlığı'na şikayet edeceğim" şeklinde tepki gösterdi.

Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Süleyman Demirel SEGBİS sistemiyle katılırken, diğer sanıklar da duruşma salonunda hazır bulundu. Müştekiler ve taraf avukatlarının da yer aldığı duruşmada Demirel, 9 aydır cezaevinde olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu ancak mahkeme tutukluluğun devamına karar verdi. Diğer sanıklardan Abbas Kırmızı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İddianamede yer alan bilgilere göre, Demirel'in zabıt katibi olarak görev yaparken tanıştığı iş adamlarına yatırım vaadiyle para topladığı ve bu paraları kendi ve çevresindeki kişilerin üzerine mal varlıkları devrederek yönlendirdiği belirtiliyor. Demirel'in ayrıca UYAP sistemi üzerinden kişisel verilere ulaşarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu iddia ediliyor.

Süleyman Demirel hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "dolandırıcılık", "tefecilik", "bilişim sistemine girme", "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" gibi suçlamalarla toplamda 40 yıldan 154 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Diğer sanıkların da değişen oranlarda cezalandırılmaları isteniyor.

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