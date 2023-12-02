Tahran'da hava kirliliğinden dolayı eğitime ara verildi

İran'ın başkenti Tahran'da yoğun hava kirliliği nedeniyle yarın ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitime uzaktan devam edilmesi kararlaştırıldı.

KAYNAK: İHA
Tahran'da hava kirliliğinden dolayı eğitime ara verildi

İran’ın başkenti Tahran’da her yıl kış aylarında yaşanan hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor. Tahran Hava Kalitesi Ölçme Şirketi tarafından bugün yapılan açıklamada, hava kirliliğinin Tahran'da 156 mikrogram/metreküpün üzerine ölçüldüğü ve bu oranın tüm yaş grupları için sağlıksız ve tehlikeli olduğu belirtildi.

Yarın için tahmin edilen hava kirliliği oranının ise 160 mikrogram/metreküpün üzerinde olacağı belirtilerek şehirde bugün oluşan yoğun hava kirliliği nedeniyle yarın ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitime uzaktan devam edilmesi kararı aldı. Hava kirliliği ile mücadele kapsamında alınan kararda, kalp ve akciğer rahatsızlığı bulunan kişiler ile yaşlılar ve çocukların dışarı çıkmamaları, halkın açık havada yapılacak her türlü aktiviteden kaçınmaları uyarısında bulunuldu.

Yapılan açıklamada, sağlık sorunları olan devlet çalışanlarının yarın uzaktan çalışmalarına devam etmeleri istenerek, "Şehir merkezlerine yarın sağlık ekipleri ve ambulanslar konuşlandırılacak. Zorunlu olmadıkça özellikle çocuk ve yaşlıların dışarıya çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Dışarıya çıkacak olanlar ise maske kullanmalı" ifadeleri kullanıldı.

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Tahran'ın hava sirkülasyonuna uygun olmayan fiziki yapısı, şehirdeki yoğun nüfus ve araç kullanımı, araçlarda ve fabrikalarda kullanılan kalitesiz yakıtlar hava kirliliğinin başlıca nedenleri olarak görülüyor.

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