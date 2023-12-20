Tahta kaşıklarınız yeni gibi olacak

Mutfakta kullanılan araç gereçleri temizlemek, bazen sanıldığından daha zor olabilir. Tam temizlenmeyen yağ ve yemek kalıntıları, yanlış yöntemlerle temizlemek gibi sebeplerden dolayı eşyalar yıpranabilir ve sağlığımızı tehdit edebilir.

Tahta kaşıklar temizlenmesi en zor olan mutfak aletlerinden biridir. Yanlış temizleme yöntemleri, tahta kaşıklarınızın kullanım ömrünü kısaltabilir ya da yeterince iyi temizlemeyebilir. Tahta kaşıkları bulaşık makinesinde yıkamak, kaşıkları deforme edeceği için yanlış bir yöntemdir.

Bu sebeple, tahta kaşıkların nasıl doğru temizlenmesi gerektiği çok merak ediliyor. İşte sizler için 3 malzemeyle tahta kaşıklarınızı temizlemek için doğru ve etkili yöntem:

LİMON VE TUZU KARIŞTIRIN

Tahta kaşıkları temizlerken soğuk değil sıcak su kullanmalısınız, böylece yemek ve yağ kalıntılarını kolayca temizleyebilirsiniz. Limon ve tuzu karıştırıp macun kıvamına getirdikten sonra kaşıklarınızı bu karışımla temizleyebilirsiniz.

SİRKE VE KAYA TUZUNU KARIŞTIRIN

Tahta kaşıklarınızı bir kabın içerisine koyup üzerine su ve kaya tuzu dökün ve yarım saat bekletin. Beyaz sirke kullanırsanız koku olmayacaktır.