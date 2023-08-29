Takımlarımız Avrupa sınavında. 4 maçın 2'si şifresiz kanalda

Avrupa'daki temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Adana Demirspor rövanş maçlarına çıkacak. 4 maçın 2'si şifresiz kanaldan yayınlanacak.

Takımlarımız Avrupa sınavında. 4 maçın 2'si şifresiz kanalda

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz bu hafta rövanş maçlarına çıkacak. Takımlarımızın maçlarından 2'i şifreli, 2'si şifresiz kanallarda ekrana gelecek.

GALATASARAY-MOLDE

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçında ilk mücadelede deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Molde'yi konuk edecek. Saat 22.00'de başlayacak maç EXXEN platformundan üyelere canlı olarak yayınlanacak.

TWENTE-FENERBAHÇE

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu rövanş maçında, ilk karşılaşmada evinde 5-1 yendiği Twente'ye konuk olacak. Sarı-lacivertliler, 31 Ağustos Perşembe akşamı Twente ile deplasmanda rövanş maçına çıkacak. 20.00'de başlayacak mücadele S Sport Plus kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-DİNAMO KİEV

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında Dinamo Kiev'i deplasmanda 3-2 yenen Beşiktaş, rakibini sahasında konuk edecek. 31 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı TRT Spor şifresiz olarak ekrana getirecek.

ADANA DEMİRSPOR-GENK

Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda Genk'e 2-1 yenilmişti. Temsilcimiz bu kez kendi sahasında rakibini yenmeye çalışacak. 31 Ağustos Perşembe akşamı saat 21.00'de başlayacak maç TV 8,5'tan şifresiz olarak yayınlanacak.

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