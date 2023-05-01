Takıntılı olduğu kadını pompalı tüfekle öldüren şüpheli adliyede

DHA’nın haberine göre, olay, dün saat 20.00 sıralarında Ereğli ilçesine bağlı Ömerli Mahallesi'nde meydana geldi. Saltukova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde çalışan Başaran Çevikoğlu, otomobille Yeşim Sönmez'in evinin önüne geldi. Yeşim Sönmez de motosikletini park edip eve girmeye çalıştığı sırada Başaran Çevikoğlu ile karşılaştı. Çevikoğlu, kadının önünü kesince ikili arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Başaran Çevikoğlu, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle Yeşim Sönmez'e 2 el ateş açtı. Başından ve göğsünden yaralanan kadını gören mahalle halkı durumu, sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan Sönmez, kaldırıldığı Ereğli Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Başaran Çevikoğlu'un bir süredir Yeşim Sönmez'i rahatsız ettiği ve takıntılı olduğu belirtildi. Yeşim Sönmez'in daha önce evlenip boşandığı ve 12 yaşında bir kız çocuğunun olduğu öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından kaçan Başaran Çevikoğlu, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde polis tarafından yakalandı. Şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çevikoğlu, güvenlik önlemleri altında polis tarafından Ereğli Adliyesi’ne sevk edildi.

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLECEK

Hayatını kaybeden Yeşim Sönmez’in cenazesinin, yarın Ereğli ilçesinde sabah saatlerinde 'helallik' alınmasının ardından memleketi olan Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Gündoğan köyünde toprağa verileceği öğrenildi.