Takıntılı tarafından öldürüldüğü iddia edilen kadın son yolcuğuna uğurlandı

Dünkü trajik olay, S.Ö. (42) adlı adamın, iddialara göre Serap Doğan’ı (45) tabancayla öldürmesi ve ardından aynı silahla intihar etmesiyle gerçekleşti. Cinayete kurban giden Serap Doğan, Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camisi'nde öğlen namazının ardından dualarla toprağa verildi. Vergi Başmüfettişi olan Doğan'ın cenazesine, ailesi, yakınları ve iş arkadaşları katıldı.

“Olayın arkasında sevgililik yok”

Vergi Müfettişleri Derneği Genel Başkanı Fatih Mustafa Olcay, Doğan ve S.Ö. arasındaki ilişkinin gerçek olmadığını belirterek, "Üzücü bir olayla karşı karşıyayız. Geçen sene tanıştığı bu takıntılı kişi, arkadaşımızı rahat bırakmadı. Ailesine ve kendisine zarar verme tehditlerinde bulundu ve Serap hanımı sürekli takip etti. Bu olayda üzücü olan, koruma kararının geç uygulanmasıdır. Serap Doğan'ı öldüren kişiyle aralarında herhangi bir ilişki yoktu. Saldırgan, evine gizlice girip, 3 saat boyunca kadını rehin almıştır. Bunun ilişkiyle ilgisi yok" şeklinde konuştu.

Vergi Müfettişleri Derneği'nden yapılan açıklamada ise, "Kamuoyunu yanıltan haberler yayımlandı. Serap Doğan'ı katleden kişi, onun eski sevgilisi değildir. Olay günü, Serap Doğan'ın evine baskın yaparak ablasını rehin alan ve ardından Serap Doğan'ı öldüren kişi, onun takıntılı sapığıdır. Kadın cinayetleri ülkemizin acı gerçeğidir. Bu olayla ilgili herhangi bir ihmali soruşturacağız" denildi.