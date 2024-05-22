Takip ettiği genci silahla vurarak öldürdü

Olay, saat 15.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolda yürüyen Musa Can Biçici, bir şüpheli tarafından takip edilmeye başlandı.

ÇOCUK PARKININ YANINDA VURULDU

Şüpheli, Musa Can Biçici'yi bir sitenin içerisinde hedef aldıktan sonra çocuk parkının yanında tek el ateş ederek yaraladı. Biçici’nin yere düştüğünü gören çevredekiler hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Musa Can Biçici'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Ancak Biçici, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri, saldırganı ve kaçış güzergahını belirlemek için güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Silahlı saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.