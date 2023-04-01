﻿Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti

"Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik...
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Birbirimizi yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık kararı aldık...
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Hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti" diyerek evliliğini kısa sürede bitiren Zeynep Bastık pozlarıyla tepki çekiyor.
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Beyaz iç çamaşırlı pozlarını paylaşınca sosyal medyada ve Ekşi Sözlük'te uzun süre adından söz ettiren Bastık bir süredir paylaşım yapmıyordu.
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Zeynep Bastık son olarak 'Yaz gelsin' trendine katıldı.
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Güzel şarkıcı bikinili pozlarını paylaşarak hayranlarını yine mest etti.
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Özel hayatına dair konuşmayı tercih etmeyen Bastık geçtiğimiz günlerde " Daha 30 yaşındayım. Keyfim yerinde" demişti.
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ZEYNEP BASTIK KİMDİR?
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Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993'te Çanakkale'de doğdu Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi burada tamamladı.
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2010'da İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel müziğe başladı.
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2012'ye kadar bu grupla birlikte İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerde sahne aldı. Bir süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak da yer aldı.
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Murat Dalkılıç'ın "Lüzumsuz Savaş" adlı şarkısına vokalistlik yaptı ve Dalkılıç'ın vokalistliğine üç yıl devam etti. Dalkılıç'ın desteğiyle ilk teklisi "Fırça"yı 2014 yılında yayımladı. Ardından Dalkılıç'ın vokalistliğini bırakıp solo kariyerine devam etti.
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Rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakaladı.
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Bu cover dışında Fikri Karayel, Harun Kolçak, Ümit Sayın gibi isimlerin şarkılarını seslendirdi ve YouTube üzerinden yayımladı.
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Bu cover'lar tanınmasında etkili oldu.
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Anıl Piyancı ile birlikte 2019'un Haziran ayında "Bırakman Doğru mu?" isimli bir tekli yayımlandı.
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Ayrıca Adı Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol aldı.
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2019'da Adidas'ın, 2020'de ise Elidor'un reklam yüzü oldu.
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2021'de ise Exxen'de yayınlanan Zeynep Bastık ve Konukları adlı programı sundu.