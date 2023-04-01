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Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti

Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı. Bastık'ın paylaşımı takipçilerinden tam not aldı.

Galeri Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 16:00
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Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti

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Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti

"Kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik...

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Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti

Birbirimizi yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık kararı aldık...

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Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti

Hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti" diyerek evliliğini kısa sürede bitiren Zeynep Bastık pozlarıyla tepki çekiyor.

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Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti

Beyaz iç çamaşırlı pozlarını paylaşınca sosyal medyada ve Ekşi Sözlük'te uzun süre adından söz ettiren Bastık bir süredir paylaşım yapmıyordu.

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Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti

Zeynep Bastık son olarak 'Yaz gelsin' trendine katıldı.

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Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti

Güzel şarkıcı bikinili pozlarını paylaşarak hayranlarını yine mest etti.

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Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti

Özel hayatına dair konuşmayı tercih etmeyen Bastık geçtiğimiz günlerde " Daha 30 yaşındayım. Keyfim yerinde" demişti.

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Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti

ZEYNEP BASTIK KİMDİR?

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Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti

Zeynep Bastık 8 Temmuz 1993'te Çanakkale'de doğdu Üç yaşındayken ailesi İzmir'e taşınınca ortaokul ve liseyi burada tamamladı.

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Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti

2010'da İzmir'de cover grubu "Jackpot" ile profesyonel müziğe başladı.

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Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti

2012'ye kadar bu grupla birlikte İzmir, Eskişehir ve Bursa gibi şehirlerde sahne aldı. Bir süre Anadolu Ateşi'nde dansçı olarak da yer aldı.

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Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti

Murat Dalkılıç'ın "Lüzumsuz Savaş" adlı şarkısına vokalistlik yaptı ve Dalkılıç'ın vokalistliğine üç yıl devam etti. Dalkılıç'ın desteğiyle ilk teklisi "Fırça"yı 2014 yılında yayımladı. Ardından Dalkılıç'ın vokalistliğini bırakıp solo kariyerine devam etti.

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Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti

Rapçi Ezhel'in "Felaket" adlı şarkısına yaptığı cover ile çıkış yakaladı.

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Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti

Bu cover dışında Fikri Karayel, Harun Kolçak, Ümit Sayın gibi isimlerin şarkılarını seslendirdi ve YouTube üzerinden yayımladı.

16/21
Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti

Bu cover'lar tanınmasında etkili oldu.

17/21
Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti

Anıl Piyancı ile birlikte 2019'un Haziran ayında "Bırakman Doğru mu?" isimli bir tekli yayımlandı.

18/21
Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti

Ayrıca Adı Mutluluk, Yasak Elma, Sil Baştan ve Umuda Kelepçe Vurulmaz isimli gençlik dizilerinde rol aldı.

19/21
Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti

2019'da Adidas'ın, 2020'de ise Elidor'un reklam yüzü oldu.

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Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti

2021'de ise Exxen'de yayınlanan Zeynep Bastık ve Konukları adlı programı sundu.

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Zeynep Bastık son paylaşımı ile yıktı geçti. Takipçileri Instagram'a hücum etti

İşte o poz...

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