Zeynep Bastık'ın mesajı şapkasında gizli

Şarkıcı Zeynep Bastık sosyal medya paylaşımları ile de gündem oluyor. Güzelliği ile dikkat çeken Bastık, Instagram hesabından dikkat çeken fotoğraflarını paylaştı. Ünlü ismin fotoğraflarında yer alan şapkasındaki yazı dikkat çekti.

Zeynep Bastık'ın mesajı şapkasında gizli

29 yaşındaki Zeynep Bastık paylaşımına “Caption a gerek yok gibi” notunu düştü. Takipçileri Bastık’ın fotoğraflarını beğenirken bolca yorum yapmayı da ihmal etmedi.

Sosyal medyada “Türkçe’ye gerek var gibi”, “Bu ne tatlılık”, “İlla bir detay olacak”, “Yakın koruma olunur”, “Zayıflamışsın”, “Çok iyi şapka” yorumları yapıldı.

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Ünlü ismin paylaşımında şapkasında yazan "Mazeretler kreatif direktörü" yazısı da dikkat çekti.

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Bastık'ın fotoğraflarını beğenenler arasında Müjde Uzman, Aytaç Şaşmaz, Demet Özdemir ve İlayda Alişan da yer aldı.

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