Zeynep Bastık'ın mesajı şapkasında gizli

Şarkıcı Zeynep Bastık sosyal medya paylaşımları ile de gündem oluyor. Güzelliği ile dikkat çeken Bastık, Instagram hesabından dikkat çeken fotoğraflarını paylaştı. Ünlü ismin fotoğraflarında yer alan şapkasındaki yazı dikkat çekti.