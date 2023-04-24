Zeynep Bastık derin dekoltesiyle poz verdi. Herkes aynı yere odaklanıp aynı yorumu yaptı

Editör: Osmancan EROK

Şarkı performanslarının yanı sıra sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımlarla adından söz ettiren Zeynep Bastık yeni pozlar verdi.

Daha önce iç çamaşırlı pozları yüzünden Ekşi Sözlük'ün diline düşen Bastık şimdi de ayaklarıyla dikkat çekti.

Zeynep Bastık son olarak beyazlar içindeydi. Sütyensiz önden bağlamalı hırkasıyla ve beyaz eteğiyle pozlar veren şarkıcıyı görenler yalnızca ayağa odaklandı.

Zeynep Bastık'ın ayaklarına hayranlık duyan takipçileri paylaşıma "Sonunda gördük yine ayakları", "Ayak Bastık", "İnsan mutlu oluyor sizin zarif ayaklarınızı görünce", "Ayak severler buluşuyor" yorumları yağdı.