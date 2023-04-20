Zeynep Bastık iddialı pozlarıyla yine gündemde

Sosyal medya hesabından yayınladığı iç çamaşırlı pozlarıyla adından söz ettiren Zeynep Bastık yeni pozlarını paylaştı.

Zeynep Bastık iddialı pozlarıyla yine gündemde

Geçtiğimiz yıl Tolga Akış ile bir yılı bile doldurmayan evliliğini bitiren ünlü şarkıcı Zeynep Bastık pozlarıyla adından söz ettiriyor.

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Türkiye'nin en popüler şarkıcıları arasında yer alan Zeynep Bastık, boşandıktan sonra özellikle beyaz iç çamaşırlı halleriyle gündem olmuştu.

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Bastık, sosyal medyadan yayınladığı son pozlarıyla da dikkatleri üzerine çekti. Siyah oversize ceketiyle poz veren Bastık'ın altına bir şey yok gibi görünüyordu. İddialı seçimiyle poz veren Zeynep Bastık'a takipçilerinden yorum yağdı.

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