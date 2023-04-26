Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

Bolu'da yağışlı hava sebebiyle kontrolü kaybeden otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada ufak çaplı bir mucize yaşandı. Araçtaki iki kişi yara almadan kazayı atlattı.

Takla atan araçtan burunları bile kanamadan çıktılar

(İHA) Kaza, Mudurnu ilçesi ile Ankara’nın Nallıhan ilçesini birbirine bağlayan D-655 karayolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya’ya gitmekte olan Emrullah Doğan yönetimindeki 42 AHJ 627 plakalı otomobil Aynalıkaya Geçidi'nde etkili olan yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıktı.

ACİL ÇAĞRI MERKEZİNİ ARADILAR

Kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan alana savrularak takla attı. Sürücü ve yanında yolcu konumunda bulunan Umut Çakır kazadan yara almadan kurtuldu.

Araçtan sağ kurtulan Emrullah Doğan ve Umut Çakır 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazazedeleri ambulans içerisine alarak gerekli sağlık kontrollerini yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
Yabancı diplomatların Erdoğan raporu ortaya çıktı. Ankara’dan kendi ülkelerine bu raporu geçiyorlar
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
İşte günün sokak röportajı: Mikrofon uzatılan teyze iktidara eğitim dersi verdi
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Son Haberler
Kaldırımda tantuni yerken vuruldu Yaşam
Kaldırımda tantuni yerken vuruldu
Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kirli işler Siyaset
Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kirli işler
De Bruyne'nin şov yaptığı maçta City Arsenal'i dağıttı. Şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı Spor
De Bruyne'nin şov yaptığı maçta City Arsenal'i dağıttı. Şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı
Meclis-i Mebusan ölmedi kalbimizde yaşıyor! Yazarlar
Meclis-i Mebusan ölmedi kalbimizde yaşıyor!
Kapatılmış Asker Hastaneleri Yazarlar
Kapatılmış Asker Hastaneleri
Âşık Daimî ve sanatı Yazarlar
Âşık Daimî ve sanatı
Anayasa çiğnenir de yasalar çiğnenmez mi? Yazarlar
Anayasa çiğnenir de yasalar çiğnenmez mi?