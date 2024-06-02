Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı

Kaza, D-100 Karayolu Abant Kavşağı mevkiinde sabah saatlerinde meydana geldi. İstanbul yönünde seyir halinde olan ve işe gitmekte olduğu öğrenilen Rıdvan Ö. yönetimindeki 14 DB 505 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan araç, orta refüje çarparak ters döndü ve büyük bir gürültüyle durdu.

Çevredeki diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla ulaşan ekipler, ters dönen araçta sürücünün kendi imkanlarıyla dışarı çıktığını ve ciddi bir yara almadığını tespit etti.

Kaza sonrası yapılan kontrollerde Rıdvan Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi. Sürücü, sağlık ekiplerinin tedavi teklifini reddederek olay yerinden ayrıldı. Bu mucizevi kurtuluş, çevredeki insanlar ve ekipler tarafından büyük bir şaşkınlıkla karşılandı.

Kazanın ardından tepetaklak olan otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. Aracın çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılması için çalışmalar başlatıldı. Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksaklıklar yaşandı, ancak ekiplerin hızlı müdahalesi ile trafik akışı kısa sürede normale döndü.