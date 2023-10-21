Takla otomobil trafik lambasına çarptı

Nevşehir’de aşırı hızlı otomobil önce orta refüje ardından takla atarak trafik lambasına çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Takla otomobil trafik lambasına çarptı

Kaza 15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 38 LA 263 plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle orta refüje çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil trafik lambasına çarparak durabildi.

Devriye gezerken kazayı gören polis ekiplerinin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Otomobilde sıkışan sürücü ve yayındaki yolcu itfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarıldı.
Kazada ağır yaralanan sürücü ve yoldu Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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