Taksi cadde ortasında alev alev yandı

İstanbul Kağıthane’de bir taksi, bilinmeyen bir sebeple bir anda cadde ortasında yanmaya başladı. Sürücünün dumanları fark etmesiyle terk ettiği araca ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle yaptı. Yaşanan olaydan dolayı uzun araç kuyruğu oluşurken, o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Taksi cadde ortasında alev alev yandı

Kağıthane Merkez Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, seyir halinde ilerleyen bir taksi, henüz bilinmeyen bir nedenle caddede yanmaya başladı. Taksi sürücüsü aracından çıkan dumanları görerek kendisini dışarı attı.

Çevrede bulunan vatandaşlar yangın tüpleriyle yanan taksiye müdahale ederken, itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle yangın söndürüldü. Yaşanan olayda ölü ve yaralı bulunmazken, caddede uzun süre trafik kitlendi. O anları çevredeki vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

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